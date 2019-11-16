Волочкова снялась в бане

16 ноября 2019     26
Волочкова снялась в бане

Анастасия Волочкова опубликовала уже традиционное фото, на котором позирует в ледяной купели, прикрывшись вениками. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Ледяная купель — очищение души и тела от любого негатива», — подписала снимок Волочкова.

Фанаты не прошли мимо новой фотографии Волочковой.

«От негатива так не очистишься», — написал iuriiezoterik3.

«В своём репертуаре», — иронизирует bellochka2012.

«И без шпагата?», — интересуется rasilia93.

«Веник всё портит… Без него фото было бы вообще отпад», — пишет alex.shahverdyan.



Суббота, 16 ноября 2019 г. 4

Источник: Портал Информер

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