Волочкова снялась в бане

Анастасия Волочкова опубликовала уже традиционное фото, на котором позирует в ледяной купели, прикрывшись вениками. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
«Ледяная купель — очищение души и тела от любого негатива», — подписала снимок Волочкова.
Фанаты не прошли мимо новой фотографии Волочковой.
«От негатива так не очистишься», — написал iuriiezoterik3.
«В своём репертуаре», — иронизирует bellochka2012.
«И без шпагата?», — интересуется rasilia93.
«Веник всё портит… Без него фото было бы вообще отпад», — пишет alex.shahverdyan.
Суббота, 16 ноября 2019 г. 4
Источник: Портал Информер