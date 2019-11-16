Волочкова снялась в бане

« Веник всё портит… Без него фото было бы вообще отпад» , — пишет alex.shahverdyan.

«От негатива так не очистишься» , — написал iuriiezoterik3.

Фанаты не прошли мимо новой фотографии Волочковой.

«Ледяная купель — очищение души и тела от любого негатива» , — подписала снимок Волочкова.

Анастасия Волочкова опубликовала уже традиционное фото, на котором позирует в ледяной купели, прикрывшись вениками. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Волочкова снялась в бане Анастасия Волочкова опубликовала уже традиционное фото, на котором позирует в ледяной купели, прикрывшись вениками. Фото она опубликовала на своей странице в …



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