Вооруженное столкновение между силами России и США в Черном море однозначно закончится победой российских кораблей

12 августа 2019     15
Вооруженное столкновение между силами России и США в Черном море однозначно закончится победой российских кораблей

Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в эфире НСН прокомментировал прогноз американского профессора Лайла Голдстайна, который предрек НАТО поражение в случае морского столкновения с Россией.

Напомним, что ранее Голдстайн в статье для National Interest написал о том, что США не следует злоупотреблять учениями у границ России, поскольку риски таких маневров недооценены.

По его словам, в водах Азовского моря и вдоль побережья Черного моря по-прежнему остается большое количество мин времен Второй мировой войны, при этом случайно подорвавшийся на одной из них корабль НАТО может спровоцировать столкновение с Россией на море, которое грозит обернуться для сил альянса полным поражением.

«Даже если корабль подорвался на мине, какие будут последствия? Может, корабль получил небольшую пробоину, заделали пробоину — и пошли! И почему сразу война?», — заявил Святашов.

По его словам, американский эксперт является «фантастом», а не военным.

«Голливуд! Предположения из разряда детских игр», — отметил вице-адмирал.

При этом он порекомендовал прекратить фантазировать на тему войны с Россией.

«Развязать войну — это у них руки чешутся. Они на своей территории ни одного вражеского снаряда не разминировали. А мы знаем, как пахнет порох, и слышали взрывы на своей земле и на море. А насчет победителя… Должен победить разум», — заключил Святашов.


Понедельник, 12 августа 2019 г. 803

Источник: Портал Информер

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