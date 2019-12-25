Вопросы к председателю Заксобрания Севастополя В.Немцеву, навеянные законопроектом

На сайте Заксобрания появился законопроект, устанавливающий дополнительные права граждан РФ на обращения в органы государственной власти.

Автором этой инициативы выступает председатель Законодательного собрания Севастополя В.Немцев.

Пусть этот законопроект является на 98% калькой аналогичного закона Санкт-Петербурга, но инициатива все равно неплохая.

В основном, в качестве дополнительных гарантий на обращение, в законопроекте указаны категории граждан, которые имеют право на первоочередной прием.

Прочитав эту слегка перекроенную на севастопольский лад санкт-петербургскую кальку, я не смог не задать себе вопрос, когда же Заксобрание выполнит требования, связанные с обращениями граждан, предусмотренные федеральными законами?

На официальном сайте Заксобрания, в разделе «ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН», с приснопамятных пор красуется объявление: «Модуль для подачи электронных обращений находится в разработке».

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» государственные органы власти обязаны создать в сети Интернет адреса электронной почты.

Фактически это означает обязанность органов рассматривать обращения через электронную почту, как если бы они поступили в простой письменной форме.

Поскольку федеральный закон не содержит дальнейшей регламентации порядка рассмотрения жалоб и обращений, поступивших в электронном виде, то этот порядок можно (и нужно) предусмотреть в законе «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение».

Но для этого надо перестать быть копирайтером.

Любой пользователь сети Интернет знает, что создать почтовый ящик дело 10 минут. Наверняка, это известно главному совместителю города, а теперь и начинающему копирайтеру В. Немцеву.

Но обеспечить право граждан на подачу электронных обращений он не спешит, подменяя предусмотренную законом обязанность, имитацией заботы о гражданах. Так легче и безопасней. Правительство Севастополя, давно демонстрируя в этом вопросе похвальную открытость, реализовало все возможности для подачи электронных обращений.

Для справедливости замечу, закрытость Заксобрания — это не беда, порожденная сегодняшней депутатской каденцией.

Курс на закрытость был решительно взят ещё первым созывом, который регулярно проваливал попытки части депутатов добиться открытого поименного голосования. Второй созыв в этом вопросе является просто подражателями.

Что хотелось, не пользуясь предлагаемыми законопроектом дополнительными благами, спросить посредством обращения в электронной форме у председателя Заксобрания В.Немцева?

1. Закончился 2019 год. Но требование Регламента Законодательного Собрания, который предусматривает ежегодное заслушивание на пленарном заседании не вошедших в Законодательное Собрание представителей политических партий по актуальным вопросам социально-экономического развития города. Ранее слово представителям непарламентских партий в городском Заксе предоставлялось, можно сказать дважды, в первый и последний раз, в мае 2018 года.

Тогда нынешний депутат Закса Евгений Дубовик заявил СМИ: «Для нас в этом нет ничего нового, но, по крайней мере, выход на трибуну, это значит, довести до каждого депутата, довести до севастопольцев нашу озабоченность или наши предложения. Дайте нам любую тему, мы её разовьём. Жить в Севастополе и не знать, чем он живёт, и не видеть какие-то перспективы, это не севастопольцы».

В этом, уже почти прошедшем году, он, видимо, подзабыл свои пламенные речи. Впрочем, вопрос не к Дубовику, а к Немцеву.

2. Законом об общественном контроле устанавливается, что общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации выполняют консультативно-совещательные функции и участвуют в осуществлении общественного контроля.

Они также содействуют учету прав и законных интересов общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций при общественной оценке деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

До настоящего времени в Заксобрании общественный совет не создан и, похоже, его создание не планируется. Можно ли такое положение дел трактовать как нежелание законодательного органа учитывать законные права и интересы граждан, которые объединились в те или иные структуры.

А также нежелание самого Заксобрания стать объектом общественного контроля?

Источник: Портал Информер