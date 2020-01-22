Вопрос к заместителю губернатора Ольге Тимофеевой: активное долголетие – не для севастопольцев?

«Мы много говорим о том, что страна выделяет большие средства на развитие Севастополя. Планируются и строятся очень важные инфраструктурные проекты, но люди должны почувствовать изменения качества жизни здесь и сейчас», – это слова врио губернатора Михаила Развожаева, сказанные им 19 июля 2019 года.

Говорят, действительно, много. Уж чем-чем, а говорильней граждан Севастополя кормят изрядно.

Вот, к примеру, заместитель губернатора Ольга Тимофеева в начале своей чиновничьей карьеры заявила: «Мы с вами, на примере Севастополя, может выработать интереснейшие модели, модели будущего. Я ставлю для себя такие задачи».

Новый глава исполнительной власти Севастополя доверил Ольге Тимофеевой три сферы, отвечающие как раз за формирование будущего для нынешних и последующих поколений севастопольцев, – образование, культуру и спорт.

О том, как она «вырабатывает модели будущего» в области культуры и туризма уже писали. Действительно, «интереснейшие» модели, особенно в плане распоряжения бюджетными средствами…

Теперь посмотрим, как Тимофеева курирует управление по делам молодёжи и спорта.

Как известно, президент России начал своё послание с демографии.

«Демография – это сфера, где нет какого-то универсального, тем более узковедомственного решения. Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать, прежде всего, с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа России», – эти слова Владимира Путина наполнены глубочайшим смыслом.

Сбережение и приумножение нашего народа включает в себя все аспекты повышения качества жизни, когда известные строки «лет до ста расти нам без старости» обретают реальные очертания.

Государство поставило задачу – помочь своим гражданам не только прожить долгую жизнь, но и в любом возрасте оставаться здоровыми, бодрыми, социально активными и востребованными в обществе.

Всё это предусмотрено Указом президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральным проектом «Спорт – норма жизни», входящим в Национальный проект «Демография».

Федеральный проект – «Спорт – норма жизни» предусматривает «создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях». К 2024 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна быть доведена до 55%.

Ещё одна интересная цифра: уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в 2020 году должен равняться 53%.

В рамках этого федерального проекта субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки реализации проекта в регионах.

13 декабря 2019 года было издано Постановление Правительства Севастополя № 653 –ПП за подписью врио губернатора.

В приложении к постановлению указаны объемы финансирования по годам.

Как видим, на 2020 год общий объем финансирования на реализацию программы составляет 3 072 454,1 тыс. рублей или 3 072, 4541 млн. рублей. Средства огромные! Большая часть из них – из федерального бюджета и бюджета г. Москвы.

Также в приложении расписано, на что именно направлены эти средства. Выделим подпрограмму «развитие физической культуры и массового спорта».

Из таблицы наглядно видно, что на данную подпрограмму в 2020 году должны затратить 439 800 тыс. рублей, а на реализацию комплексных мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта – 102 381,4 тыс. рублей. В общем-то, приличные суммы.

Федеральный проект предусматривает вовлечение в массовый спорт всех категорий населения, конкретно указывая эти категории: 3-29 лет, 30 – 54 года, 55 – 79 лет. Для каждой из этих групп населения должны быть предусмотрены собственные спортивно-массовые программы и мероприятия.

На сайте управления по делам молодёжи и спорта в разделе «федеральные проекты» натыкаемся на красивую картинку.

Полюбовавшись на неё и представив всех севастопольцев на лыжах, открыли паспорт регионального проекта «Спорт – норма жизни» и очень поразились, что до сих пор его куратором является И. Кусов – экс-заместителя губернатора!

Как такое возможно? Тимофеевой нет дела, как работают её подчиненные?

Далее предлагаем посмотреть таблицу, в которой в процентном отношении показано, сколько граждан намеревается вовлечь в занятия физкультурой наше Правительство и сравним её цифры, в частности, на интересующий нас 2020 год, с цифрами федерального проекта.

Почему в севастопольском варианте цифры существенно занижены? Например, для категории 55-79 лет на 2020 год в федеральном проекте стоит 12, 6%, а в региональном – 5%. Выходит, в южном городе, где есть все условия для круглогодичных занятий различными видами массового спорта и физкультуры, в том числе на свежем воздухе, чиновники занижают общероссийские показатели? У них, что, другие приоритеты, отличные от национального?

Возьмём самую старшую возрастную группу – 55 – 79 лет, исходя из того, что в Севастополе примерно треть жителей – пенсионеры. Посмотрим, какие мероприятия предусмотрены для них профильным управлением Правительства на 2020 год.

В паспорте регионального проекта таковые не обнаружены.

Открываем календарный план – и опаньки! Он обрывается в 2018 году…

Решили попытать счастья на официальном сайте Правительства. Результат тот же, т.е. нулевой.

Впрочем, люди старшего поколения в Севастополе и без того знают, что чиновникам они мало интересны.

Были бы интересны, так хотя бы позаимствовали хорошую практику у других регионов (если своих мозгов не хватает).

В Москве реализуется проект «Московское долголетие». Москвичам старшего поколения предлагаются бесплатные занятия в спортивных секциях, творческих студиях, на образовательных курсах. Для них создаются интеллектуальные клубы, театральные студии и т.д.

Замечательная инициатива мэра Москвы! Он понимает, что не хлебом единым живы люди… Аналогичная программа «Активное долголетие» работает в Московской области, других регионах страны.

Мало того, уже в 45 регионах России с 2019 года реализуется проект для людей среднего и старшего возраста при участии 120 фитнес-клубов «Активное долголетие – ценность современной России».

Скажите, много ли севастопольские пенсионеров могут позволить себе ходить в фитнес-клубы, в театры и на концерты?

В принципе, программа «Севастопольское долголетие» могла быть создана совместно департаментами культуры, образования, управлением по делам молодёжи и спорта. Она не потребовала бы больших затрат, если делать её по уму, подойти к этому вопросу творчески.

Весь вопрос в том, а есть ли среди местных чиновников творческие, неравнодушные люди, способные не только слышать чаяния простых севастопольцев, но и с пониманием, чувством полной ответственности реализовывать национальный проект – сбережение и приумножение народа?

В первую очередь адресуем этот вопрос к заместителю губернатора Ольге Тимофеевой, поскольку именно она отвечает за столь важные направления, напрямую касающиеся изменения демографических показателей в нашем городе.

Может, наконец, заместитель губернатора вплотную займётся анализом деятельности департаментов и управлений, находящихся в её ведении? Пора бы ей уже забыть, что представительские функции не так важны, как исполнение на деле, а не на бумаге, задач, поставленных на высшем государственном уровне.

Возможно, тогда у Ольги Леонидовны найдется время для разработки программы «Севастопольское долголетие». В этой связи, надеемся также, что она не разделяет взгляды своей соратницы депутата ЗС Екатерины Бубновой, которая считает севастопольских пенсионеров «старпёрами» и не более того.

Президент постоянно говорит об обратной связи с гражданами, которые «зачастую лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут».

Журналисты «ИНФОРМЕРа» постоянно озвучивают различные факты ненадлежащей работы отдельных структур исполнительной власти, предают гласности «странные» схемы деятельности подведомственных государственных предприятий, организаций, публикуют письма читателей…

Однако реакции от чиновников никакой, хотя они обязаны отслеживать публикации СМИ и давать адекватные ответы (а не отписки).

Главное достижение Михаила Развожаева за 100 первых дней в Севастополе, как констатируют СМИ, – активная работа в соцсетях. Хотелось бы, чтобы врио губернатора не ограничивался Instagram, а заглядывал бы и на городские информационные ресурсы. Впрочем, для системной работы с информацией у него есть целый Департамент общественных коммуникаций, подчиняющийся лично ему.

Как там с обратной связью?

Источник: Портал Информер