Воронежская больница купила 78 кг красной икры

Воронежская областная клиническая больница №1 (ВОКБ №1) в декабре 2019 года приобрела через портал госзакупок 78 килограммов красной икры. Об этом сообщает сайт «Блокнот-Воронеж».

Согласно данным электронного аукциона, на эти цели была потрачена 261 тысяча 877 рублей. Соответственно один килограмм икры обошелся в 3350 рублей.

Отмечается, что эти деньги были выделены из фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). В пресс-службе областного департамента здравоохранения заверили, что икру закупили для пациентов, продемонстрировав документ, в котором бутерброды с ней значатся в больничном меню за 20 декабря.

В департаменте здравоохранения пояснили, что в больнице за год сэкономили на питании для пациентов около двух миллионов рублей, которые решили направить на дополнительную закупку продуктов. Помимо икры, в их числе рыба, молочные продукты, фасоль, овощи и фрукты.

«Необходимо отметить, что нормы питания пациентов в ВОКБ №1 в 2019 году выполнены на 100 и более процентов, то есть в рационе больных в течение всего года было достаточно мяса, рыбы, молочных и других продуктов», — подчеркнули в пресс-службе, добавив, что красная икра входит в список продуктов, разрешенных к закупке для питания больных в соответствии с приказом Минздрава.

Пациентов ВОКБ №1 кормили бутербродами с икрой на завтрак в течение трех дней: 18, 19 и 20 декабря. В это время на лечении в больнице находилось около 900 пациентов.







Пятница, 24 января 2020 г. 960

Источник: Портал Информер