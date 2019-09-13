Воронежская семья на протяжении двух лет издевалась над мальчиком

13 сентября 2019     14
Воронежская семья на протяжении двух лет издевалась над мальчиком

В городе Лиски (Воронежская область) муж и жена на протяжении двух лет били, прижигали зажигалкой и держали на привязи 7-летнего ребенка. Об этом сообщает местное издание «Мое! Online».

По версии следствия, истязания продолжались с июня 2017 года по 3 июля 2019 года. Ребенка, сына обвиняемой, били и привязывали за руки к кровати, чтобы он не смог убежать.

Мальчика изъяли из семьи и поместили в Лискинский социальный приют для детей и подростков.

В отношении 24-летней матери ребенка и ее 29-летнего мужа возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 127 УК («Незаконное лишение свободы») и части 2 статьи 117 УК («Истязание»).

Мать ребенка также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Оба обвиняемых признали вину.


Пятница, 13 сентября 2019 г. 1257

Источник: Портал Информер

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