Вор-рецидивист пытался завладеть сейфом в гостинице в Балаклаве

Полиция Балаклавского района Севастополя задержала 21-летнего мужчину, который пытался завладеть кассой гостиницы. О происшествии стало известно, когда сработала охранная сигнализация.

«На место происшествия прибыл наряд полиции. Полицейские выяснили, что в вечернее время на ресепшене на некоторое время без присмотра остался кассовый ящик, в котором хранилось около 10 000 рублей. Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием администратора, схватил ящик и попытался тайком вынести его из здания», – сообщает пресс-служба УМВД.

Преступника заметил сотрудник гостиницы. Злоумышленник убежал, по дороге выбросив похищенный ящик. Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить личность мужчины, он был задержан. Как выяснили полицейские, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж.В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.







Пятница, 27 декабря 2019 г. 617

Источник: Портал Информер