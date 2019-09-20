«Воры в законе» попытались захватить колонию в Дагестане

20 сентября 2019     19
«Воры в законе» попытались захватить колонию в Дагестане

В исправительной колонии №7, расположенной в Дагестане, несколько осужденных пытались устроить бунт. Об этом 20 сентября сообщил«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Республике.

По данным издания, обстановку удалось урегулировать без применения физической силы и специальных средств.

Сообщается, что бунтом из СИЗО руководили двое воров в законе — Зиявудин Абдулхаликов (Зява) и Шамиль Магомедов (Смолянский).

Об их задержании сообщалось 4 сентября. Следствие установило, что подозреваемые занимают высокое положение в преступной иерархии, руководят незаконной деятельностью и координируют ее.

Согласно информации« Прайм Крайм», Зиявудин Абдулхаликов родился 9 сентября 1959 года в городе Куппа (Дагестан). Он был неоднократно судим. В 1990-м его короновали в Саратовской области при участии Ивана Чернигова (Иван Рука).

Шамиля Магомедова, также неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений, короновали четыре года назад с личного одобрения Деда Хасана, являвшегося тогда лидером преступного мира.


Пятница, 20 сентября 2019 г. 401

Источник: Портал Информер

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