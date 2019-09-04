Вор должен сидеть в Гурзуфе… в джакузи? (ВИДЕО)

Стоит отметить, что против Виктора Гамаля заводили два уголовных дела: в октябре 2010 года и в феврале прошлого.

В обоих случаях ему инкриминировали превышение служебных полномочий и земельные махинации.

По первому делу 15 декабря 2011 года Алуштинский городской суд приговорил Гамаля к 4 годам лишения свободы, освободив от наказания с испытательным сроком 2 года.

В интернете имеются сведения, что весной 2011 года экс-мэр Гурзуфа, скрывавшийся от правоохранителей, был задержан и тут же арестован по решению суда. Ему было инкриминировано незаконное распоряжение земельными участками общей площадью 2,2 га стоимостью свыше 3,5 млн грн. и причинение материального ущерба бюджету поселка в размере почти 1,5 млн грн. вследствие умышленного невыполнения обязательств перед инвестором.

Вина экс-мэра Гурзуфа была полностью доказана в суде. В частности, подтверждено восемь эпизодов деятельности бывшего чиновника.

В декабре 2011 года мэр Гурзуфа Виктор Гамаль был признан виновным в незаконном выделении некой организации земельного участка на побережье, но суд назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы. Прокуратура посчитала данный приговор несправедливым и подала апелляцию.

Источник: Портал Информер