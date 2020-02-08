Восемь человек погибли в результате межнационального конфликта в Казахстане (ВИДЕО)

8 февраля стали известны подробности о массовом побоище, произошедшем вечером 7 февраля в с. Масанчи Кордайского района (Жамбылская область, Казахстан).Конфликт вспыхнул на национальной почве между казахами и дунганами, были подожжены дома, есть погибшие.

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Всего в массовых беспорядках участвовали около четырехсот человек. Есть пострадавшие среди стражей порядка.

Министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев сообщил, что в ходе побоища погибли 8 человек, еще 40 получили телесные повреждения и огнестрельные ранения.

Всего в драке участвовали 70 человек из села Масанчи, еще 300 человек присоединились из других сел.

С целью обеспечения общественного порядка в район были направлены дополнительные силы полиции.

Однако участники драки оказывали активное сопротивление сотрудникам полиции, применяли металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Позже конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан-Батыр.

В ходе проведения оперативных мероприятий по периметру населенных пунктов и подъездов к ним на автодорогах сотрудниками правоохранительных органов были выставлены блокпосты. При исполнении служебных обязанностей различные травмы получили также сотрудники полиции, в том числе двое — огнестрельные ранения.

В результате хулиганских действий (преимущественно поджогов), по предварительным данным было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины.

В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия, создана следственно-оперативная группа. Ход следствия взял на личный контроль генеральный прокурор республики.

человек задержаны, у них изъято два охотничьих ружья. Досудебное расследование ведется по статье 272 (организация и участие в массовых беспорядках) и 99 (убийство) УК Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с официальным заявлением, в котором поручил создать правительственную комиссию для разрешения ситуации под руководством вице-премьера Бердибека Сапарбаева. Он выразил соболезнования семьям погибших в ходе беспорядков и распорядился помочь с организацией похорон.

Среди пострадавших в ходе массовой драки на юге Казахстана не оказалось граждан России. Об этом рассказал дежурный дипломат Генконсульства России в Казахстане.

«Мы проверили информацию, россиян там нет», — сказал дипломат.







Суббота, 8 февраля 2020 г. 155

Источник: Портал Информер