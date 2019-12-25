Воспитание юного севастопольца спортом (ФОТО)

Подросток – комок невысказанной боли и проблем. Шквал негативной информации о подростках льется на их бедных родителей из всех углов. Как же быть родителям? Можно ли в современном обществе воспитать ребенка так, чтобы он был со всех сторон положительным, не имел вредных привычек и радовал своими успехами?

Почему именно с такими мыслями я шла освещать соревнования, где должны были выступать юные и не очень спортсмены?!

Да просто за час до этого мне позвонила моя знакомая, мама «проблемного» подростка. Она сетовала на своего непутевого сына: плохая компания, нежелание учиться. И я задумалась – неужели все родители 13-17 летних подростков сталкиваются с таким негативом?

Но я начну по порядку, с соревнований.

14 декабря 2019 в Севастополе прошел зимний турнир по Комбатан-Арнис, имеющий традиционное название «Метелица».

Комбатан — это единоборство, в котором, помимо ресурсов своего тела, боец использует орудия – палки (бастоны), шесты, ножи и даже топорики.

В этом турнире принимали участие молодые и зрелые спортсмены, не имеющие черных поясов. Многие вышли на ринг впервые. Организатор мероприятия – спортивный клуб «ТЭГУК» (председатель – Андрей Гросс) и сообщество Комбатан России. Принимали участие в турнире 15 человек из Севастополя, Симферополя и Москвы.

Места распределились следующим образом:

«Абантэ» мужчины:

1 место Кисличенко Александр (СК «Тэгук»);

2 место Воробьев Владлен (ШБИ «Грифон»);

3 место Быдюков Константин (СК «Тэгук»);

4 место Ляхов Денис (ШБИ “Красная Джонка”).

«Абантэ» юниоры:

1 место Воробьев Владлен (ШБИ «Грифон»);

2 место Москаленко Евгений (СК «Тэгук»);

3 место Козловский Илья (СК «Тэгук»).

«Анье»:

1 место Горбачева Татьяна (СК «Тэгук»).

Хочется поздравить с победой не только занявших первые места спортсменов, но и тех, кто вышел на татами впервые. Самым молодым участником стал 16-ти летний Илья Козловский (тренер – Сергей Хабаров). И хотя он занял третье место, все равно привлек мое журналистское внимание.

Парень откровенно порадовал своим оптимизмом и спортивным азартом, именно поэтому я решила взять у него интервью, интересно ведь, как получаются подростки со знаком «плюс». Это в свете плохих новостей-то.

– С какими трудностями пришлось столкнуться на соревнованиях, что больше всего запомнилось?

– Это были первые мои соревнования. До этого были простые учебные спарринги и показательные выступления. Сражаться на бастонах на татами в реальном времени гораздо сложнее. Здесь важна скорость реакции и строгое соблюдение правил.

Противники – очень быстрые техничные ребята. Стало получаться уже в конце боя, третий раунд я выиграл вчистую.

– Кто для тебя кумир в спорте? Кто тебя поддерживает?

– Мой тренер Андрей Михайлович Гросс. Он внимательный человек и профессионал, мастер спорта. Семья меня поддерживает с детства, особенно моя старшая сестра Дарья Козловская. Она тренер европейского уровня по художественной гимнастике. Даша всегда уделяла спорту большое количество времени, учила меня придерживаться определенных правил в жизни. Режим, питание… Когда вся семья это уважает, следуешь их советам легко и просто. Вообще у нас в семье все спортивные, никто не имеет вредных привычек.

– Почему ты выбрал именно этот вид спорта?

– Это очень опасное и очень эффективное боевое искусство. Мне нравится, что здесь я могу получить те эмоции, с которыми редко сталкиваюсь в повседневной жизни.

Родителям парней на заметку: вашим детям крайне важно найти выход своей энергии вне дома и компьютера. Трудный и опасный спорт может стать настоящим спасением от самого себя. Не бойтесь за них, отпускайте, хоть это и рискованно.

– Как ты готовился к соревнованиям?

– Спарринги, отработка техники, повышенные нагрузки на тренировках.

– Где и как ты тренируешься?

– Я тренируюсь в спортивном клубе «Тэгук» на заводе «Маяк».

– Как ты готовишься к соревнованиям? Что нужно для победы в соревнованиях?

– Я много тренировался в зале. Тренируюсь по-настоящему, с огнём в глазах. Важна смелость, техника, хорошая физическая подготовка и немного хитрости. Необходимо выполнение всех правил и советов тренера.

– Какие виды травм наиболее распространены среди спортсменов этого вида спорта?

– После ударов палкой на теле остаются большие синяки. В случае, когда защита не выдерживает или слетает, могут быть и переломы пальцев. После соревнований бойцы покрыты синяками в области рук, спины. Но синяки проходят быстро, ссадины заживают, ты опять в строю. Настоящие травмы случаются с теми, кто делает ошибки и не слушает тренера.

– Какую роль в твоей подготовке играет питание?

– Главное – правильное питание. Не есть фаст-фуд, делать упор на здоровую пищу. Когда занимаешься, это очень понятно: здоровая еда дает силы, нездоровая их забирает. Правильное питание и соблюдение режима играет большую роль в тренировках. Всегда чувствуешь себя отлично и успеваешь восстановиться после тренировок.

– Если немного отойти от спорта – есть ли еще стремления или мечты, которые ты хотел бы осуществить?

– Закончить колледж на красный диплом и поступить в хороший университет.

– Кто твои тренеры?

– Андрей Михайлович Гросс и Сергей Александрович Хабаров.

Соревнования закончились, победители определены. Хочется отметить, что, несмотря на синяки и ссадины, бойцы занимаются с большим азартом и демонстрируют вовлеченность в этот непростой спорт.

Осенью наш соотечественник — севастополец Алексей Кузьменко — стал абсолютным чемпионом Европы по Комбатан-арнис. Благодаря этому чемпионат мира 2020 состоится в России в Анапе (по традиции, это должен быть Севастополь, однако по причине санкций мероприятие решено было перенести в другой российский город).

А теперь вернемся к основной проблеме – что делать, чтобы ваш сын вырос хорошим парнем?

Как психолог по первому образованию, я часто наблюдаю через призму профессии разных подростков, детей моих знакомых. Могу с уверенностью сказать, что все обиды и проблемы у них возникают с самого раннего детства. Поведенческий шаблон накладывает на человека его семья.

Вы можете сколько угодно учить сына, что алкоголь и табак это плохо, но если сами иногда употребляете в его присутствии, получайте в итоге человека «лояльного» к потреблению вредных для здоровья веществ. И, напротив, семья, в которой принято заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, с ранних лет вкладывает в голову ребенку правильные ценности. Бывают исключения из этого правила, но не стоит недооценивать влияние семьи.

Именно это хочу донести до всех родителей: начинайте с себя, ведь ребенок смотрит на вас как на живой пример и подражает вашему поведению во всем. Как бы банально это сейчас не прозвучало.

Источник: Портал Информер