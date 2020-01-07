Воссоединение Крыма с Россией защитило верующих и священнослужителей от агрессии раскольников

Сергей Аксёнов поздравил верующих со светлым праздником Рождества.

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Также Сергей Аксёнов напомнил, что Крым – земля древнейшего христианства.

«Сегодня православие на полуострове, как и во всей нашей стране, переживает время расцвета. Возрождаются древние святыни, строятся новые храмы, реализуются важные проекты в сфере благотворительности и образования. Воссоединение Крыма с Россией защитило верующих и священнослужителей от агрессии раскольников и давления украинской власти»,– отметил он.

Глава Крыма пожелал каждой крымской семье радости, душевного тепла, мира, согласия и всего самого доброго!







Вторник, 7 января 2020 г. 377

Источник: Портал Информер