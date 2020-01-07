Воссоединение Крыма с Россией защитило верующих и священнослужителей от агрессии раскольников

7 января 2020     6
Воссоединение Крыма с Россией защитило верующих и священнослужителей от агрессии раскольников

Сергей Аксёнов поздравил верующих со светлым праздником Рождества.

«Сердечно поздравляю православных христиан с великим и светлым праздником Рождества Христова! Этот праздник дарит людям радость и надежду, объединяет нас вокруг традиционных духовных и нравственных ценностей, высоких идеалов любви и милосердия. Для верующих Рождество Христово является центральным событием мировой истории, определяющим как судьбу всего человечества, так и участь каждой человеческой души».

Также Сергей Аксёнов напомнил, что Крым – земля древнейшего христианства.

«Сегодня православие на полуострове, как и во всей нашей стране, переживает время расцвета. Возрождаются древние святыни, строятся новые храмы, реализуются важные проекты в сфере благотворительности и образования. Воссоединение Крыма с Россией защитило верующих и священнослужителей от агрессии раскольников и давления украинской власти»,– отметил он.

Глава Крыма пожелал каждой крымской семье радости, душевного тепла, мира, согласия и всего самого доброго!



Вторник, 7 января 2020 г. 377

Источник: Портал Информер

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