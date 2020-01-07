Сергей Аксёнов поздравил верующих со светлым праздником Рождества.«Сердечно поздравляю православных христиан с великим и светлым праздником Рождества Христова! Этот праздник дарит людям радость и надежду, объединяет нас вокруг традиционных духовных и нравственных ценностей, высоких идеалов любви и милосердия. Для верующих Рождество Христово является центральным событием мировой истории, определяющим как судьбу всего человечества, так и участь каждой человеческой души».
Также Сергей Аксёнов напомнил, что Крым – земля древнейшего христианства.
«Сегодня православие на полуострове, как и во всей нашей стране, переживает время расцвета. Возрождаются древние святыни, строятся новые храмы, реализуются важные проекты в сфере благотворительности и образования. Воссоединение Крыма с Россией защитило верующих и священнослужителей от агрессии раскольников и давления украинской власти»,– отметил он.
Глава Крыма пожелал каждой крымской семье радости, душевного тепла, мира, согласия и всего самого доброго!
Вторник, 7 января 2020 г. 377
Источник: Портал Информер