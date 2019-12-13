Восьмилетняя девочка запустила вора, а потом закрыла его в квартире и ушла

В Воркуте девочка 8 лет впустила в квартиру вора, закрыла его и отправилась в музыкальную школу. Об этом сообщается на сайте МВД по Республике Коми.

По данным следствия, ребенок направлялся в музыкальную школу, когда к ней подошел незнакомый мужчина. Он сказал, что дружит с её матерью, хочет сделать сюрприз и дождаться подругу дома.Девочка вернулась, открыла ему дверь и оставила мужчину в квартире, заперев дверь ключом. По дороге в музыкальную школу она позвонила матери и сообщила о госте.

Женщина позвонила в полицию и вместе с коллегами побежала домой.

Группа немедленного реагирования задержала мужчину, когда тот складывал в пакет технику. Он мог похитить ноутбуки, планшет, фотоаппарат, золотые изделия, коллекция юбилейных монет.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п.а ч.3 ст. 158 УК РФ (попытка кражи). Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.







Пятница, 13 декабря 2019 г. 266

Источник: Портал Информер