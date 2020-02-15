Вот и встретились две одинаковых…

13 февраля 2020 года на севастопольском интернет-ресурсе «Форпост» в прямом эфире состоялась беседа двух дам: с одной стороны вопрошала и рассуждала Анна Петрова, с другой стороны «учила» севастопольцев патриотизму депутат в Законодательном собрании города «от партии А.Чалого» Татьяна Михайловна Щербакова.Тема «многомудрой» беседы была озвучена, как обухом по голове слушателям, а именно: «Сегодня мы будем говорить о патриотическом, околопатриотическом, псевдопатриотическом, ну, и как вся(!?) эта(!?) история(!?) влияет на здоровье нации. Ну и, собственно, здоровы ли мы?».

Действительно, а как здоровье соотносится с патриотизмом нации в свете гриппа или болезней опорно-двигательной системы организма?

Как с этим делом у беседовавших дам – судить не берусь. Выглядели они не слишком болезными… Вполне «респектно».

Дай им Бог здоровья и далее.

А. Петрова спросила свою собеседницу: «Татьяна Михайловна! Вы немного опоздали к нам на передачу в связи с тем, что были на мероприятии патриотического характера. Не отвлекают, не мешают эти мероприятия от основных задач?».

Вопросик, конечно, тот ещё…

А вот ответ – вообще блеск: «небеса разверзлись»!

Историк по образованию, некогда руководившая научным(!) отделом(!) в «музее на 35-й батарее», Т. Щербакова потрясла слушателей мощью, сказав буквально следующее:

«То, что сегодня происходило на Малаховом кургане… это возложение цветов к памятникУ ВладимирА АлександровичА(!) КорниловА, которому сегодня исполняется 214 лет… исполнилось бы…».

Специально для «историка» и «патриота» Севастополя Щербаковой уточняю: адмирал Корнилов – Владимир АЛЕКСЕЕВИЧ!

Как-то севастопольские маргиналы-общественники из «чалистского пула» хихикали над «понаехами», назвавшими Казарского Казарновским, так чего ж они теперь столь же громко не веселятся над своей соратницей, столь впечатляюще севшей в лужу при всём честном народе?

Или своей – всё простительно?

Что Виссарион Иосифович Сталин, что Илья Владимирович Ленин – разницы нет? Одно успокаивает – Владимира Владимировича трудно перепутать…

И если кто-то до сих пор сомневался в вопиющем научно-историческом дилетантизме сотрудников «музея на 35-й батарее» – то этим своим перлом Татьяна Михайловна должна бы сорвать все шоры с глаз сомневающихся.

Уж если «такой историк»(!) руководила наукой в «музее» – то что ж тогда вообще говорить о науке, тем более исторической, в том «музее»?!

И если Щербакова является ближайшей соратницей А.Чалого в «революции 2014 года» в Севастополе, то можно представить всю «глубину» их приватных бесед на «революционные» и «исторические» темы за рюмкой чая или штофом кофе.

Кроме того, адмиралу не могло бы исполниться 214 лет – люди, увы, столько не живут. Речь может идти только о дате рождения адмирала, с которой минуло 214 лет.

А не «о дне» его очередного исполнившегося «дня рождения», когда именинника поздравляют родственники и друзья. В том числе и цветами.

Это – по смыслу – совершенно разные вещи.

Видимо, у депутата Щербаковой серьёзные несовместимости между «основными задачами в работе» и «мероприятиями патриотического характера». И эта несовместимость со всем блеском была далее подтверждена Щербаковой в «раскрытии смысла» мероприятия:

«Я не думаю, что вот именно… эээ… такие мероприятия… эээ… они не нужны. Как минимум потому, что… эээ… там присутствовали помимо сотрудников музея, общественников… присутствовали учащиеся и присутствовали студенты. И были озвучены некоторые факты биографии Корнилова, которые… как раз… даже если одному двум западут… вот после такого мероприятия, в душу, это значит… эээ… всё правильно случилось. Значит не зря мы сегодня были на Малаховом кургане… Поэтому, если они идут… эээ… вот такие события, идут от души и тот, кто их проводит… организовывает… хочет получить результат, а не поставить галочку в событийном календаре, тогда всё получается. Какие бы мероприятия ни были…».

Это прозвучало приблизительно так, как в своё время «от гражданки» в кинофильме «Подкидыш»: «…так для чего же вы сюда пришли?…»:

<!-- --> Такой же набор слов, от которых у вдумчивого слушателя Щербаковой «ум заходит за разум», слушая её «про адмирала Корнилова» и «патриотическим мероприятием» рядом с памятником на месте его гибели…

Впрочем, не всё так весело.

Не берусь судить, какие «патриотические мероприятия» в деле воспитания собственного сына проводила депутат Щербакова – событийные для галочки или идущие от души, но по результатам этих мероприятий в открытом доступе были обнародованы вот эти документы, на которые Щербакова в суд за клевету не подавала. Значит в них – всё точно.

Первый документ – отказ сына Щербаковой служить в армии Российской Федерации по политическим убеждениям:

Что автоматически привело к возбуждению уголовного дела по статье 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы):

Не по состоянию здоровья, не по религиозным мотивам, а – по политическим убеждениям. Убеждениям, в которых патриотизма по отношению к России у молодого человека нет вообще. Видимо, и в семье он «не котируется».

Служить Отечеству и отдать за него жизнь, если в том возникнет суровая необходимость, как это сделал герой Первой обороны города вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов, сын депутата Щербаковой категорически отказался.

Впрочем – это его выбор и его право: дезертиры случаются и в мирное время.

Но вот только в ТАКОМ случае НЕ Т. Щербаковой, ТАК воспитавшей собственного сына, поучающе рассуждать «с экрана» о полезности «патриотических мероприятий» для других юношей и девушек – учащихся и студентов – с её непосредственным участием в таких мероприятиях.

Любые мероприятия – хоть патриотические, хоть биологические, хоть краеведческие – не стоят и гроша и калечат души молодёжи, если их проводят люди, у которых на словах одно, а по жизни – совершенно противоположное.

Совершенно очевидно, что депутат Щербакова абсолютно не осознаёт свою полную неуместность даже «стоять рядом» с патриотизмом в городе Севастополе и, уж тем более!.., – учить ему других.

Но она на просто «стоит», – а стоит в «повелевающей позе», как монумент «патриотки чаловского розлива». Он не только «учит патриотизму» – она вещает от его имени на весь мир.

Возможно, такое «патриотическое амплуа» депутата Щербаковой произвело бы впечатление на антарктических пингвинов.

Но в Севастополе, городке маленьком, где ВСЁ видно насквозь и люди ВСЁ знают о каждом публичном человеке не понаслышке, а воочию – подобное поведение вызывает не просто недоумение своим шокирующим пофигизмом по отношению к севастопольцам, а вызывает у них чувство искренней досады, что такая «патриотка», как Щербакова, «представляет» перед российской общественностью наш действительно Героический и Патриотический в Истории России Город-Герой.

Хотя, точнее, не «представляет», а – ПОДСТАВЛЯЕТ.







Суббота, 15 февраля 2020 г. 62

Источник: Портал Информер