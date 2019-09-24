Вот, кто приказал расстрелять Одессу и Киев!

Как сообщил один из адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский, в ходе судебных слушаний по делу о государственной измене четвёртого президента Украины вскрылись факты причастности Парубия и Пашинского к организации расстрела митингующих на майдане в Киеве и сожжению людей в одесском Доме профсоюзов.

Госбюро расследований (ГБР) возбудил по этим фактам уголовное производство. По словам Горошинского, его коллегам удалось собрать неоспоримые доказательства.

Хуже всего для майданщиков, что, помимо документальной фактуры, адвокатам удалось разыскать и живых свидетелей – тех, кто передавал приказы Парубия и Пашинского непосредственным исполнителям, а также самих исполнителей.

Эти люди готовы подтвердить свои обвинения в суде, а значит, в ближайшее время Пашинский с Парубием могут оказаться на скамье подсудимых. Поговаривают, что адвокаты Януковича, – перед тем, как озвучить скандальные факты, – имели беседу с Владимиром Зеленским, и тот, ознакомившись с фактурой, дал добро на привлечение Пашинского и Парубия к уголовной ответственности. Указав при этом, что для него лично наказание тех, кто расстреливал майдан в Киеве и жёг заживо протестующих в Одессе, – дело чести.

Парубий на Майдане

Скорее всего, теперь на Парубия с Пашинским Киев попытается повесить ответственность за ускользнувший Крым. Ведь не секрет, что именно расстрел на майдане стал катализатором Русской весны в Крыму. Не начнись стрельба, Крым и Донбасс остались бы на Украине, и не было бы ни воссоединения с Россией, ни затяжной гражданской войны на юго-востоке. Не исключено, что собственные уголовные разбирательства, помимо ГБР, проведут и другие силовые структуры, в частности Генеральная прокуратура Украины.





Вторник, 24 сентября 2019 г. 262

Источник: Портал Информер