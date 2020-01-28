Во время реконструкции площади Лазарева в Севастополе найдены довоенные трамвайные рельсы (ФОТО, ВИДЕО)

28 января 2020     14
Во время реконструкции площади Лазарева в Севастополе найдены довоенные трамвайные рельсы (ФОТО, ВИДЕО)

Строители, выполняющие реконструкцию улицы Большая Морская в Севастополе, обнаружили довоенные трамвайные рельсы. Об этом журналистам рассказала заместитель начальника Севнаследия Ирина Масликова.

«Предположительно, мы здесь видим трамвайные рельсы. Точнее смогут сказать археологи после детального изучения. Работы на участке, где обнаружена находка, будут приостановлены, участок будет огражден на время проведения исследований», — отметила Масликова.

 


В Севнаследии уточнили, что рельсы обнаружены в районе площади Лазарева. По словам Масликовой, подрядчик реконструкции теперь должен заключить договор со специализированной организацией, которая сможет проанализировать находку.Трамваи ходили в Севастополе с 1898 по 1941 годы. В Великую Отечественную войну трамвайная система была разрушена и потом не восстанавливалась.

 

 



Вторник, 28 января 2020 г. 2578

Источник: Портал Информер

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