Во время строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту погиб рабочий

На площадке строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи 13 сентября погиб рабочий. Данную информацию подтвердили в инфоцентре «Крымский мост».

«По факту гибели рабочего на площадке строительства керченского железнодорожного подхода уполномоченными структурами проводится проверка. С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь», – заявили в инфоцентре.

Как сообщают СМИ Керчи, в районе тоннеля железнодорожного подхода произошло обрушение, в результате которого один человек погиб, еще один строитель – сумел самостоятельно выбраться из-под завала.





Суббота, 14 сентября 2019 г. 43

Источник: Портал Информер