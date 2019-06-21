Во дворах Севастополя дети начнут прыгать и бегать

Сегодня, 21 июня, в Севастополе на трех городских площадках стартует проект «Спорт в каждый двор». Организацией занимался Городской центр социальных и спортивных программ.

Главная цель проекта – популяризация спорта и активного образа жизни среди детей в период летних каникул.

Во дворах на улице Строительная,43, улице Вакуленчука, 25 и улице Флагманская, 5 сегодня с 18:00 до 20:00 для детей будут проведены эстафеты, веселые старты, мастер-классы по разным видам спорта, уличные игры.

По результатам мероприятия участники будут награждены сувенирами и презентами.

Каждую субботу такого плана мероприятия будут проходить с 18:00 до 20:00 на спортплощадках по адресам: улица Строительная,43, улица Вакуленчука, 25, улица Флагманская, 7, проспект Победы,70, улица Громова, 21, улица Морской Пехоты,2.