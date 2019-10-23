Во Дворце культуры рыбаков состоялась литературно-музыкальная встреча, посвященная празднику «Белых журавлей»

22 октября во Дворце культуры рыбаков состоялась литературно-музыкальная встреча, посвященная празднику «Белых журавлей». Такое мероприятие стало доброй традицией Дворца и проводится уже не первый год. Всероссийский праздник был зарожден благодаря поэту Дагестана Расулу Гамзатову, который написал известное каждому стихотворение «Журавли».

Ведущие поэтического часа Инна Кулик и Дмитрий Морозов познакомили детей с творчеством замечательного поэта и с историей праздника. В основу стихотворения легла японская легенда и история Садако Сасаки, которая умерла в Хиросиме от лейкемии, спустя 10 лет после ядерной бомбардировки города. Девочка хотела сложить тысячу оригами в виде журавлей, чтобы исполнилось ее самое заветное желание – жить. Но смерть внесла свои коррективы, а в память о Садако остались 644 бумажные птицы.

Поэт Расул Гамзатов, вдохновившись этой историей, написал трогательное, затрагивающее каждую душу, стихотворение, не оставившее никого равнодушным. Позже строки, переведенные на русский язык Наумом Гребневым, были наложены на музыку композитора Яна Френкеля и стали душевной композицией, которую отныне принято исполнять в качестве неофициального гимна в день праздника.

С течением времени, образ журавлей обрел новую жизнь в памятниках, которые установлены по всему миру. Такой же тематический памятник существует и в Крыму, знакомый многим: над скорбящей матерью с ребенком на руках взлетают в небо журавли.

Для школьников выступили с патриотическими композициями заслуженные артисты Севастополя Дмитрий Морозов и Вячеслав Музыченко, а также солистка Дворца – Ирина Князева. От лица Гамзатова были прочтены стихи Ильдаром Дусалиевым, актером народного театра драмы «ПсихоДельАрт» Александром Шамрицким и участницей театральной студии «А-ФИШкА» Паврос Полиной.

Школьники, проникшись трогательной атмосферой, поблагодарили артистов долгими аплодисментами.

Отдел информации ДКР

Фото Екатерины Мокрецовой







Среда, 23 октября 2019 г. 72

Источник: Портал Информер