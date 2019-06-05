Во сколько лет россиянки чаще страдают от ожирения

5 июня 2019     16
Во сколько лет россиянки чаще страдают от ожирения

Роспотребнадзор отметил, что половина россиянок к 55-57 годам страдает от ожирения.

В группах 20-летних от ожирения страдают около 5% мужчин и женщин. К 27-29 годам эта цифра удваивается, к 40 годам уже 25-30% мужчин имеют лишний вес, у женщин распространенность ожирения достигает максимума (около 50%) к 55-57 годам.За последние восемь лет зафиксирован двукратный рост населения с лишним весом. 

Специалисты говорят, что избыточную массу тела в целом имеют 26% женщин и 14% мужчин.

Причиной этого мог стать несбалансированный рацион россиян, которые потребляют слишком много углеводов и жиров, создавая дефицит белков.

Источник: Портал Информер

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Во сколько лет россиянки чаще страдают от ожирения
Во сколько лет россиянки чаще страдают от ожирения

Роспотребнадзор отметил, что половина россиянок к 55-57 годам страдает от ожирения. В группах 20-летних от ожирения страдают около 5% мужчин и …



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