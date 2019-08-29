Впервые в Коктебеле открылся рэп-фестиваль.

Об идее организации фестиваля рассказал Дмитрий Киселев —

— Впервые я поддержал реперов в своей авторской программе «Вести недели». Они меня поблагодарили, за это, мы поговорили и решили сделать новое – рискнуть сделать реп фестиваль в Крыму. Если джаз проходит у нас на 5 площадок, то рэп-фестиваль сейчас проходит в первый раз и пока на одной площадке, но мы надеемся, что в будущем появятся новые.

Культурпросвет, Дмитрий Киселев и Кравц

По словам Дмитрия Киселева, в данном мероприятии имеются три основные особенности: он против наркотиков; это не политическое мероприятие, так как фестиваль — не политическая площадка, и третье – на площадке будет разрешена нецензурная лексика – так как фестиваль не регулируется Роскомнадзором, потому здесь могут использовать известные четыре слова.

— Мат – это бесценный лингвист ресурс, отметил журналист, он драгоценен, но его надо использовать только как специи — в особых случаях, а если им разговаривать, он утратит свою силу. И я считаю, что наша политика в отношении его честнее, чем у «Ленинграда», которые кидают это просто в зал, чтобы толпа скандировала.

Павел Кравц, рэпер и арт-директор фестиваля:

— Нас Крым очень хорошо встретил, и особенно приятный Коктебель, сюда я приезжаю ежегодно. В прошлом году я провел 12 фестивалей по Крыму. Когда мне предложили организовать хип-хоп фестиваль, я сказал – вот это да! И мы подобрали такую музыку, чтобы ее было приятно слушать на берегу. Спасибо Дмитрию Киселеву, что он дал нам полную свободу – ругайтесь матом, но не призывайте к насилию! И Добро пожаловать на хип-хоп Коктебель! На официальных выступлениях меня часто ограничивали, но в Крыму все будет без ограничений. Фестиваль за спорт и против войны! Здесь будут известные рэперы Мод, Буфф, а также прекрасные крымские ребята. Некоторые звезды отказались приехатть, просто потому, что не хотят ехать в Крым, но мне их сложно понять – причем тут политика? Но и без них мы хотим сделать наш первый блин классным комом!

Дмитрий Культпросвет, арт-директор фестиваля в Крыму, крымчанин:

— Наш фестиваль – это жизненно необходимый дополнительный повод туристам заглянуть к нам в Крым. Как настоящий крымчанин, я еще ни разу не был на море и не купался. Но тут появился шанс — увидеть знаменитых на весь мир исполнителей! И я надеюсь, что этот фестиваль будет продолжаться много лет, это музыка, которая понятна в любой точке мира.

Азизи Гибсон

Знаменитый американский рэпер Азизи Гибсон рассказал, что ему очень нравится в Крыму.

— Любому исполнителю нужно попробовать себя, нужно верить в удачу, — поделился он, — я совершенно случайно попал на этот фестиваль, и очень раз выступить здесь. У меня нет родины – я родился в Германии, до 11 лет жил в Таиланде, сейчас мне 29 и последние годы – в США. Я выступаю в России и вскоре два раза выступлю в Санкт-Петербурге. И я замечательно чувствую себя в роли русской бабушки (артист совсем по-русски завязывает платок на лице – и это его сценический имидж).

На концерте

По словам Дмитрия Киселева, кроме «России сегодня», спонсором фестиваля выступает московское издательство «Эксмо», которое готово издать книгу стихов реперов, которые выступят здесь. А при поддержке галереи современного искусства «Триумф» в Коктебеле загрунтовали 600 кв.м бетонного забора и дали художникам раскрасить его – и в результате получился новый российский рекорд.

Возле моря

Но, по словам журналиста, всех волнует, что в Коктебеле усугубляется экологическая ситуация, все музыканты видят это и протест против такого отношения к природе. Поэтому музыканты думают, как помочь в ремонте канализации в Крымском поселке.

Справка. В декабре 2018 года на заседании президентского совета по культуре и искусству Владимир Путин призвал избегать крайностей с запретами в культуре, в том числе в области рэп-музыки. По мнению президента, запретительные меры в этом случае могут только навредить, поэтому следует выстраивать отношения с этой культурной средой.

Фестиваль «Рэп-Коктебель» проходил 27 и 28 августа в известном крымском курортном поселке. Хедлайнером фестиваля стали известная американская хип-хоп группа Onyx, также на нем выступили Мот, Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite и Кравц.

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Олег Широков

Источник: Крымские новости