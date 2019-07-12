Враги России запускают в соцсети команды «ботов», которые занимаются дестабилизацией ситуации в Крыму

12 июля 2019     17
Враги России запускают в соцсети команды «ботов», которые занимаются дестабилизацией ситуации в Крыму

Враги России запускают в социальные сети целые команды так называемых «ботов», которые занимаются дестабилизацией ситуации, в том числе и в Крыму, где у населения были завышенные ожидания улучшений после воссоединения с РФ. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявила член Комитета СФ по обороне и безопасности, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Появляются команды ботов, которые не прикрываются антироссийскими настроениями – нет, ни в коей мере. Это команды ботов-патриотов, это многоуровневые команды, которые говорят о том, что: «Мы за Россию, но только мы не за ту Россию, которая существует сегодня.

Точки приложения их сил достаточно большие, направления: разжигание межнациональной розни, поднимается крымско-татарский вопрос, корректно поднимаются вопросы иудеев, противопоставления православия и мусульман.–>

Организация сепаратистских настроений всегда была и, если говорить относительно Крыма, Крым наиболее ярко проявляет все те процессы, которые существуют сегодня, ведь всегда был недовольный протестный электорат, в Крыму его было меньше, потому что народ стремился в Россию, естественно, что когда люди хотят куда-то попасть, у них очень завышенная планка ожидаемого, все хотят всё получить сегодня и сразу, это понятно, это объяснимо и, естественно, что сегодня понятие протестного электората, работа с протестным электоратом присуще не только Крыму, оно присуще сегодня в целом России», – заявила Ковитиди.

«Если использовать опыт Украины, а у нас, у крымчан, он есть, этим мы отличаемся от других граждан РФ, мы помним, как это происходило на майдане, мы помним, как именно информационные сети были толчком к росту протестных настроений, мы помним, как развинчивался авторитет власти, о том, что любой представитель власти плохой», – заметила сенатор.

Источник: Портал Информер

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