Врач и медсестра первой горбольницы будут бороться за автомобиль

Рентгенэндоваскулярный хирург Регионального сосудистого центра Олег Токарев стал финалистом конкурса «Севастопольские мастера – 2019».
Региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» с марта по май проводили Правительство Севастополя, городское объединение организаций профсоюзов и региональный союз промышленников и предпринимателей.
Целью конкурса является повышение престижа высококвалифицированного труда представителей различных профессий, пропаганда их достижений и передового опыта, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства на рабочие профессии.
Обладателя главного приза – автомобиля Lada Granta среди лучших в своей сфере севастопольцы определят в ходе интернет-голосования. Оно проходит до 13 июня.
Олег Токарев – заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения РСЦ. Его отец Анатолий Токарев проработал в севастопольской медицине 45 лет.
«Я никогда не сомневался в выборе профессии. Мама советовала стать дерматовенерологом, но я выбрал хирургию. Среди всех разделов медицины действие хирургии – очевиднее всего. Испытываешь счастье, когда возвращаешь к жизни пациента с инфарктом миокарда, поступившего в критическом состоянии, применяя все знания и умения», – говорит доктор.
Ещё одной участницей конкурса стала медицинская сестра первой городской больницы Наталья Ловягина. Она пришла в медучреждение сразу после окончания училища и работает уже около 30 лет.
Проголосовать за севастопольских финалистов можно на странице опроса:
Победители конкурса будут награждены на концерте к Дню города.
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Источник: Портал Информер