Врач и медсестра первой горбольницы будут бороться за автомобиль

Рентгенэндоваскулярный хирург Регионального сосудистого центра Олег Токарев стал финалистом конкурса «Севастопольские мастера – 2019». Региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» с марта по май проводили Правительство Севастополя, городское объединение организаций профсоюзов и региональный союз промышленников и предпринимателей.

Целью конкурса является повышение престижа высококвалифицированного труда представителей различных профессий, пропаганда их достижений и передового опыта, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства на рабочие профессии.

Обладателя главного приза – автомобиля Lada Granta среди лучших в своей сфере севастопольцы определят в ходе интернет-голосования. Оно проходит до 13 июня.