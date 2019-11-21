Временное отключение уличного освещения в Севастополе до 15 декабря

В связи со строительно-монтажными работами на линии наружного освещения по пр. Гагарина (от конечной остановки троллейбуса №6 до пл.50-летия СССР) в период до 15 декабря года уличное освещение на указанном участке будет временно отключено.

Горсвет просит жителей и гостей города быть внимательнее на дороге и приносит свои извинения за временные неудобства.

Напомним, в четверг 21 ноября с 23:00 и до 06:00 22 ноября будет введено полное ограничение движения на пр. Гагарина (на участке от ул. Пугачёва до ул. Дмитрия Ульянова).

Чтобы не создавать заторов в рабочее время, демонтаж контактной сети будет проводиться ночью.







Четверг, 21 ноября 2019 г. 205

Источник: Портал Информер