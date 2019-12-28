«Время позирования политиков с бревнами и лопатами прошло, люди хотят нормального диалога с властью»

Руководитель РОО «Севастопольские мамы», известный в городе общественный деятель Елена Голубева намерена снова принять участие в выборах. В этом году Голубевой, которая хотела было идти в качестве независимого кандидата по мажоритарному округу № 2, отказали в регистрации в избиркоме, и теперь она планирует побороться за кресло губернатора в 2020 году. Общественница считает, что севастопольские политики старой формации боятся конкуренции и прямого диалога с людьми. О том, что она изменила бы в городе, почему в нем низка политическая конкуренция и на какие проблемы власти закрывают глаза, – в интервью «ФедералПресс».

Подходит к концу 2019-й, подводятся итоги. Чем запомнился вам уходящий год? Можете назвать самое позитивное и негативное событие года в жизни Севастополя?

Если оценивать политическую сферу, то, конечно, большой неприятностью для Севастополя стало присутствие команды Алексея Чалого в исполнительной власти и законодательном собрании. За пять лет эти люди не сделали ничего хорошего для города, но путем манипуляции на выборах снова получили рычаги влияния и теперь следующие пять тоже ничего делать не будут. А что касается хорошего, то это связано с моей семьей.

Два года подряд в Севастополе проходят масштабные и очень важные выборы – в этом году парламентские, в следующем – губернаторские. Вы баллотировались на этих выборах, но не прошли регистрацию избиркома. В следующем году будете бороться за губернаторское кресло?

― Конечно, мне бы хотелось принять участие в губернаторских выборах не столько ради своих амбиций, сколько ради создания здоровой конкурентной среды. Многие наши общественно-политические деятели очень негативно относятся к конкуренции как к явлению, они ее боятся и избегают всеми средствами. А между тем конкуренция – это то, что двигает людей вперед и повышает качество жизни, в том числе общественно-политической. Наше выборное местное законодательство составлено весьма недемократическим способом, поэтому независимому кандидату принять участие в выборах технически затруднительно.

Прошедшие парламентские выборы не были конкурентны?

― Нет, конечно. К сожалению, Севастополь в этом смысле повторяет общероссийские тенденции, где не дают возможности появиться на политической арене новым кандидатам, людям новой формации со свежими идеями, со здравым взглядом на происходящие процессы. Увы, махровый нафталин продолжает доминировать в нашей политической жизни, но доверием людей он не пользуется. Явка на прошедших выборах была максимально низкая, что говорит о разочаровании людей в избирательном процессе. Люди начинают думать, что от их голоса, от их участия ничего не зависит, поэтому они и не стараются улучшить свою жизнь в бытовой сфере: не убирают свои дворы, не участвуют в благотворительности и волонтерстве только лишь потому, что государство гасит все общегражданские порывы людей своими действиями.

Уже работаете над программой и избирательной кампанией? Какие ключевые задачи ставите перед городской властью?

― Как-то давно меня спросили, что может объединять людей. Я ответила, что только дети, только забота о будущем. И здесь даже не надо далеко ходить: целая страна, Советский Союз, была построена только на идее светлого будущего для детей. Конечно, очень хотелось бы, чтобы Севастополь стал городом, дружественным к детям, чтобы основное внимание уделялось не объектам, а людям, чтобы каждый человек понимал, что он нужен в этом городе, в этой стране и он представляет ценность. Политики говорят многое, но мало что делают для людей.

На какие проблемы, на ваш взгляд, сегодня городская власть закрывает глаза и почему?

― За последние полгода не было ни одной реакции власти на те проблемы, которые озвучивались нашей организацией. Да, они незначительны, но их решение дает возможность людям улучшить качество своей жизни. Например, транспортное обеспечение детей, проживающих на Фиоленте, к школам, низкая доступность детских онкологических клиник в части транспорта, закупка рабочих тетрадей родителями, которые тратят порядка 60 миллионов в год на то, что должно быть закуплено за счет бюджета по закону. Власть на это не дает никакой реакции, все упорно игнорируется.

Основная позиция, которая на сегодня выбирается чиновниками и депутатами, – «вы все врете, это неправда». Но жители видят несоответствие дел и заявляемых тезисов и еще больше разочаровываются во власть имущих. На вопросы экологии тоже закрываются глаза, а они огромны: вопрос полигона, который уже скоро исчерпает свои мощности и возникнет необходимость поиска новой площадки, отсутствие возможности утилизации опасных бытовых отходов, замусоренность лесных и прибрежных зон, а также то, что санитарная очистка не включается в программы по уборке. Проблема раздельного сбора мусора по-прежнему актуальна, мы уже год работаем в этом направлении, для людей это важно, но власти не ловят эти тренды. Вообще пропасть между властью и людьми усиливается с каждым годом.

На ваш взгляд, именно эти ошибки объединяют всех трех российских губернаторов Севастополя – Сергея Меняйло, Дмитрия Овсянникова и Михаила Развожаева?

― Все эти губернаторы боялись людей, прямого диалога с ними, неудобных вопросов, столкновения с реальными проблемами, а занимались и занимаются исключительно позерством. Посмотрите фото в интернете: у всех же одно и то же – Меняйло с лопатой, Овсянников с лопатой, Развожаев с лопатой. Наверное, время позирования людей с бревнами и лопатами уже прошло. Люди хотят нормального, прямого диалога с властью, но не с позиции «мы все решим», а хотят увидеть конкретные действия. Люди хотят доверять тем политикам, которые способны на такие действия.

Развожаев продолжает эту тенденцию?

― Кардинальных изменений в городе после его прихода не произошло. Когда человек приезжает в наш город временно, у него нет оснований служить ему. Он позирует с лопатами и уезжает в другой регион. Господин Чалый в 2014-м сделал большую ошибку, сказав, что не будет во власти, и тем самым спровоцировал поток приезжих людей в Севастополь. А если бы ключевые посты в городе занимали люди, у которых именно здесь дом, семья и дети, которые не хотят ходить по улицам и отворачиваться, то тогда мы бы имели, наверное, более уверенные результаты развития города в целом. Вся Россия не скупится на финансовые ресурсы для развития Севастополя и Крыма, но, увы, мы не оправдываем ее надежды в части результатов. Об этом говорит процент выполнения ФЦП.

А как оцениваете работу нового созыва законодательного собрания?

― Никак. Нашу общественно-политическую сферу представляют политические статисты. Они не являются самостоятельными политиками, просто говорят какие-то лозунги, и то так, на троечку. Я даже не смогу перечислить всех депутатов, несмотря на свою активную гражданскую позицию и интерес к политике. А большинство севастопольцев, наверное, и одного депутата не назовут. И разве это избранники народа, которых не знает народ?

У вашей общественной организации обширный объем работы – и правовая помощь, и благотворительность, и мониторинг работы органов власти. В том числе вы мониторите ситуацию с питанием детей в школах. Как с ним обстоят дела?

― Питание в школах – это на сегодня тайна за семью печатями. К сожалению, наши инициативы, которые мы адресовали к Общественной палате Севастополя, депутатам, губернаторам, остаются без ответа. Качество питания в школах оставляет желать лучшего во всех смыслах, и, к сожалению, родители и общественные организации лишены возможности общественного мониторинга – у нас нет возможности прийти и проверить, как кормят детей. Между тем школьные столовые являются монополистами – назначают тройную наценку на пакетик сока и булочку. Улучшить качество питания возможно путем консолидации усилий трех сторон – департамента образования, родительской общественности и представителей бизнеса, которые занимаются организацией питания в школах. Пока работы в этом направлении нет.

Добровольно-принудительные взносы в детских садах и школах города по-прежнему остаются?

― Да. После присоединения Крыма к России до 2017 года школы не так активно занимались поборами – то ли директора опасались неправомерных поборов, то ли нужды в них не было из-за регулярного и полного финансирования. А сейчас, в то время когда доходы людей падают, принуждение к приобретению техники и сборам на ремонты приобретает новые размеры. Конечно, родители имеют право помогать добровольно, но часто к этому именно принуждают. Есть школы, где собирают 150 рублей в месяц, есть, где по 400–450 рублей. Суммы вроде небольшие, но в итоге набегает прилично. Кроме этих обязательных взносов, есть еще и экстренные – когда что-то поломалось или нужно перед проверкой повесить новые шторы или стену покрасить. У родителей, видимо, попросить проще, чем у вышестоящего руководства.

Вы недавно обнаружили, что в правительстве закупили некачественные сладкие новогодние подарки для детей льготных категорий. Впервые сталкиваетесь с подобным? Почему такие закупки, на ваш взгляд, происходят?

― Это происходит второй год – один и тот же поставщик, одна и та же сумма закупки, но качество стало еще хуже. В прошлом году поставщик предоставил более-менее удовлетворительные подарки. Обидно, что органы исполнительной власти ленятся правильно составлять технические задания и экономят на детях. Севастополь не сильно отличается от общероссийской повестки – чиновники Волгоградской области себе на подарки выделили сумму в 10 раз больше, чем детям. Сувенирные наборы конфет для депутатов купят по 780 рублей, а школьникам – по 78 рублей. Вопрос приоритетов.

Скоро Новый год. Как будете отмечать и что вы хотели бы пожелать жителям и гостям Севастополя?

По традиции встречаем Новый год с родителями, которые уже давно стали бабушками и дедушками, большой семьей. Моя мама встретит нас вкусными салатом оливье и тортом «Наполеон». Будем жечь бенгальские огни, играть в фанты и кричать ура. Очень хочется пожелать севастопольцам веры в лучшее – в то, что, несмотря на все трудности сегодняшнего дня, нам удастся совместными усилиями сделать наше будущее светлым, ярким и добрым. Очень хочу, чтобы и дети, и взрослые продолжали верить в чудо, и оно обязательно случится.

Федерал пресс

Источник: Портал Информер