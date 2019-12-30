Врио губернатора Развожаев рассказал о том, что его больше всего удивило и порадовало в Севастополе

Врио губернатора Михаил Развожаев рассказал о впечатлениях от Севастополя, которые вызвали у него самые сильные эмоции. За время работы в городе, юные севастопольцы, его одновременно порадовали и огорчили, а удивили больше всего черты бесхозяйственности в жизнеобеспечении города.

«Как-то не совпала с ощущениями города история с разгромом офиса (общественной организации) «Особых детей», особенно когда выяснилось, что это сделали подростки. Это очень расстроило, потому что у меня был какой-то эмоциональный заряд от поста №1, от кадет. Когда общался с ребятишками, то было видно, что они не просто в угоду учителям и родителям (что-то говорят и делают), они живут в любви к стране, к истории.

Дети здесь действительно замечательные, с хорошим романтическим стремлением развиваться. Для них, конечно, надо больше делать – больше открывать общественных пространств, настраиваться, что город должен быть больше привлекателен для молодежи», — сказал Развожаев.

Удивительной для Развожаева оказалась история с канализационной трубой глубоководного спуска, которая была порвана в течение более пятнадцати лет – за все это время ее никто не пытался починить, хотя проблема в итоге решилась в течение трех недель и не требовала сверхбольших затрат бюджета.«Удивило то, что много формализма связано с реализацией тех или иных задач. Есть деньги, есть проект – подрядчикам отдали и никого не интересует, что там реализовано. Потом приезжают только ленточки резать и шарики надувать, хотя надо ездить, пока идет стройка, чтобы получить удовлетворение от результата. Это отношение (к делу) команды. Я буду своих (подчиненных) заставлять, и сам буду так работать – каждый «живет» на объекте», — поделился своими эмоциями врио.

Он вспомнил, и как часто удивлялся в начале работы – когда подпорная стена развалилась после дождя и длительное время лежала на земле даже без ограждения, или когда в центре города парковка была ограничена камнями вместо специальных столбиков.







Понедельник, 30 декабря 2019 г. 306

Источник: Портал Информер