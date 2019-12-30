Врио губернатора Развожаев рассказал о том, что его больше всего удивило и порадовало в Севастополе

30 декабря 2019     7
Врио губернатора Развожаев рассказал о том, что его больше всего удивило и порадовало в Севастополе

Врио губернатора Михаил Развожаев рассказал о впечатлениях от Севастополя, которые вызвали у него самые сильные эмоции. За время работы в городе, юные севастопольцы, его одновременно порадовали и огорчили, а удивили больше всего черты бесхозяйственности в жизнеобеспечении города.

«Как-то не совпала с ощущениями города история с разгромом офиса (общественной организации) «Особых детей», особенно когда выяснилось, что это сделали подростки. Это очень расстроило, потому что у меня был какой-то эмоциональный заряд от поста №1, от кадет. Когда общался с ребятишками, то было видно, что они не просто в угоду учителям и родителям (что-то говорят и делают), они живут в любви к стране, к истории.

 

Дети здесь действительно замечательные, с хорошим романтическим стремлением развиваться. Для них, конечно, надо больше делать – больше открывать общественных пространств, настраиваться, что город должен быть больше привлекателен для молодежи», — сказал Развожаев.

Удивительной для Развожаева оказалась история с канализационной трубой глубоководного спуска, которая была порвана в течение более пятнадцати лет – за все это время ее никто не пытался починить, хотя проблема в итоге решилась в течение трех недель и не требовала сверхбольших затрат бюджета.«Удивило то, что много формализма связано с реализацией тех или иных задач. Есть деньги, есть проект – подрядчикам отдали и никого не интересует, что там реализовано. Потом приезжают только ленточки резать и шарики надувать, хотя надо ездить, пока идет стройка, чтобы получить удовлетворение от результата.  Это отношение (к делу) команды. Я буду своих (подчиненных) заставлять, и сам буду так работать – каждый «живет» на объекте», — поделился своими эмоциями врио.

Он вспомнил, и как часто удивлялся в начале работы – когда подпорная стена развалилась после дождя и длительное время лежала на земле даже без ограждения, или когда в центре города парковка была ограничена камнями вместо специальных столбиков.



Понедельник, 30 декабря 2019 г. 306

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Врио губернатора Развожаев рассказал о том, что его больше всего удивило и порадовало в Севастополе
Врио губернатора Развожаев рассказал о том, что его больше всего удивило и порадовало в Севастополе

Врио губернатора Михаил Развожаев рассказал о впечатлениях от Севастополя, которые вызвали у него самые сильные эмоции. За время работы в городе, юные севастопольцы, его …


Владимир Путин, наверное, все-таки поздравит Владимира Зеленского с Новым годом
Владимир Путин, наверное, все-таки поздравит Владимира Зеленского с Новым годом

Владимир Путин возможно все-таки поздравит Владимира Зеленского с Новым годом. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в ходе пресс-конференции для журналистов. «Не все лидеры …


Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока — 2»
Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока — 2»

13:59 Швейцарская компания Allseas заявила, что не будет возобновлять укладку подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2», которая была остановлена …


Школу №30 решили снести в Тюмени из-за угрозы обрушения
Школу №30 решили снести в Тюмени из-за угрозы обрушения

В школе №30 на Московском тракте в Тюмени начали делать капремонт. Однако в ходе работ выяснилось, что существует угроза обрушения. …


Вести Севастополь 30.12.2019
Вести Севастополь 30.12.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Итоги года подводят в правительстве города. Михаил Развожаев рассказал, что его огорчает и радует в Севастополе. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты