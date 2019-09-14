Врио губернатора Севастополя будет работать с представителями всех партий

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поздравил депутатов Законодательного собрания с избранием и заявил, что готов работать со всеми политическими партиями города. Об этом он сказал во время первого заседания нового состава Заксобрания Севастополя.“Хочу поздравить всех с избранием, теперь уже с принятием присяги и официальным началом работы. Законодательное собрание должно стать единым эффективным механизмом, который будет работать на благо города вместе с правительством Севастополя”, — отметил он.Напомним, что в городской парламент вошли депутаты от “Единой России”, КПРФ, ЛДПР, “Справедливой России”, “Партии пенсионеров за социальную справедливость”, “Зеленых”.





Суббота, 14 сентября 2019 г. 29

Источник: Портал Информер