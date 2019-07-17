Врио губернатора Севастополя вылетел в Москву

17 июля 2019     29
Врио губернатора Севастополя вылетел в Москву

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев вылетел в Москву. Там он проведёт встречи для обсуждения хода реализации федерально-целевой программы (ФЦП) развития Республики Крым и Севастополя.

«Сейчас вылетаю в Москву. Завтра весь день буду работать по вопросам реализации программы развития Севастополя. Об итогах поездки обязательно расскажу», – написал он на своей странице в социальной сети «Facebook».

Развожаев также указал, что перед вылетом провёл встречу с командующим Черноморским флотом – вице-адмиралом Игорем Осиповым.

На ней обсуждалась подготовка к «самому главному празднику года в Севастополе – Дню ВМФ и дальнейшую совместную работу».–>

Источник: Портал Информер

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