Врио губернатора Севастополя извинился за хамское поведение сотрудников ДИЗО

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев извинился за поведение сотрудников департамента по имущественным и земельным отношениям.

«Сотрудники ДИЗО позволили себе хамский выпад в адрес человека в соцсетях. Это недопустимо. Я всегда подчёркиваю, что соцсети – это важнейший канал коммуникации с людьми. С людьми нужно разговаривать. И, если нужно, и 25 раз объяснять непростые ситуации. Простым человеческим языком. Приношу извинения за сотрудника ДИЗО», – написал Развожаев в фейсбук.

Также он отметил, что готов разобраться с ситуацией относительно парка на улице Вакуленчука: «Договор аренды с предпринимателем на данный участок был заключен при Украине, но разрешение на строительство дали этой весной».

Ранее «ИНФОРМЕР» рассказывал о вырубке деревьев на территории парка «Каменный цветок» для подготовки площадки под строительство объекта общепита. Сотрудники департамента отметили, что стройка законна.

Специалисты Севприроднадзора, в свою очередь, подчеркнули: «В ходе обследования территории специалисты установили, что следы рубки объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу города Севастополя, отсутствуют».

Справка:

Парк «Каменный цветок» находится в собственности города. В частные руки часть парка перешла согласно решению горсовета в 2009 году. Как выяснилось, в картотеке дел Арбитражного суда Севастополя есть иск департамента по имущественным и земельным отношениям к индивидуальному предпринимателю Ликомидову.

Именно ему и передали софоровую рощу под строительство кафе. Иск ДИЗО связан с неуплатой предпринимателем арендной платы за земельный участок.





Пятница, 16 августа 2019 г. 7

Источник: Портал Информер