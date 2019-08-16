Врио губернатора Севастополя извинился за хамское поведение сотрудников ДИЗО

16 августа 2019     20
Врио губернатора Севастополя извинился за хамское поведение сотрудников ДИЗО

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев извинился за поведение сотрудников департамента по имущественным и земельным отношениям.

«Сотрудники ДИЗО позволили себе хамский выпад в адрес человека в соцсетях. Это недопустимо. Я всегда подчёркиваю, что соцсети – это важнейший канал коммуникации с людьми. С людьми нужно разговаривать. И, если нужно, и 25 раз объяснять непростые ситуации. Простым человеческим языком. Приношу извинения за сотрудника ДИЗО», – написал Развожаев в фейсбук.

Также он отметил, что готов разобраться с ситуацией относительно парка на улице Вакуленчука: «Договор аренды с предпринимателем на данный участок был заключен при Украине, но разрешение на строительство дали этой весной».

Ранее «ИНФОРМЕР» рассказывал о вырубке деревьев на территории парка «Каменный цветок» для подготовки площадки под строительство объекта общепита. Сотрудники департамента отметили, что стройка законна.

Специалисты Севприроднадзора, в свою очередь, подчеркнули: «В ходе обследования территории специалисты установили, что следы рубки объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу города Севастополя, отсутствуют».

Справка:

Парк «Каменный цветок» находится в собственности города. В частные руки часть парка перешла согласно решению горсовета в 2009 году. Как выяснилось, в картотеке дел Арбитражного суда Севастополя есть иск департамента по имущественным и земельным отношениям к индивидуальному предпринимателю Ликомидову.

Именно ему и передали софоровую рощу под строительство кафе. Иск ДИЗО связан с неуплатой предпринимателем арендной платы за земельный участок.


Пятница, 16 августа 2019 г. 7

Источник: Портал Информер

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