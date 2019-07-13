Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев примет быстрое решение по Матросскому бульвару

13 июля 2019     43
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев примет быстрое решение по Матросскому бульвару

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обещал в ближайшее время разобраться с ситуацией на Матросском бульваре. По его мнению, строительные работы там должны быть продолжены. Об этом он рассказал 12 июля на первой встрече с журналистами.

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«Я знаю об этой проблеме и в первоочередном порядке разберусь, что там происходит. И приму быстрое решение. Шанс (возобновить строительные работы на объекте) точно есть, потому что безобразие, когда процесс остановлен и ничего не происходит. Хуже этого нет», – заявил Развожаев.

Напомним, что Матросский бульвар был закрыт на реконструкцию летом прошлого года. В ноябре 2018 года по решению правительства Севастополя работы на объекте были прекращены.

22 апреля 2019 года Арбитражный суд Севастополя обязал заказчика работ прекратить строительные и земляные работы на Матросском бульваре.

Источник: Портал Информер

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