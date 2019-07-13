Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев примет быстрое решение по Матросскому бульвару

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обещал в ближайшее время разобраться с ситуацией на Матросском бульваре. По его мнению, строительные работы там должны быть продолжены. Об этом он рассказал 12 июля на первой встрече с журналистами.

Михаил Развожаев –>

«Я знаю об этой проблеме и в первоочередном порядке разберусь, что там происходит. И приму быстрое решение. Шанс (возобновить строительные работы на объекте) точно есть, потому что безобразие, когда процесс остановлен и ничего не происходит. Хуже этого нет», – заявил Развожаев.

Напомним, что Матросский бульвар был закрыт на реконструкцию летом прошлого года. В ноябре 2018 года по решению правительства Севастополя работы на объекте были прекращены.

22 апреля 2019 года Арбитражный суд Севастополя обязал заказчика работ прекратить строительные и земляные работы на Матросском бульваре.