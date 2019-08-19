Врио губернатора Севастополя недоволен завышенными тарифами

Геологические исследования участка, отведенного под строительство новой инфекционной больницы, должны быть оптимизированы, а стоимость снижена. Такое поручение дал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и.о. директора департамента капитального строительства Сергею Смирнову 19 августа в ходе аппаратного совещания в правительстве.

Врио усомнился в целесообразности выделения значительной суммы на проведение расчетов, направленных только на принятие решения о начале проектирования здания.

«Была задача – для принятия решения о строительстве определиться, можем ли мы проектировать на этом участке. Для этого надо было сделать просто точечные изыскания и понять, насколько карстовые породы заходят на участок, где планируется застройка. Весь проект стоил 40 млн рублей, а вы только на геологию закладываете 38 млн рублей. Необходимо было с проектировщиками посоветоваться, что нужно для принятия решения», – обратился Михаил Развожаев к Смирнову.

Он сообщил, что для проверки расчетов лично связался со специалистами Научно-проектного центра по объектам здравоохранения и отдыха «Гипроздрав». Сотрудники Центра пришли к выводу о возможности минимизации работ для определения состава грунта.

Напомним, Михаил Развожаев в ходе осмотра городской инфекционной больницы предложил премьеру Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность создания в Севастополе единого медицинского кластера, который объединит сразу несколько крупных новых объектов: онкологический диспансер, инфекционную больницу и больницу скорой медицинской помощи.

Расположение нового здания в едином медицинском городке позволит оптимально выстроить маршрутизацию пациентов, получить дополнительные реанимационные, лабораторные мощности, значительные экономические эффекты, а также сохранить уникальный коллектив медицинских сотрудников.





Понедельник, 19 августа 2019 г. 474

Источник: Портал Информер