Врио губернатора Севастополя ответил на критику главного коммуниста города

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев ответил на критику главы фракции КПРФ Василия Пархоменко.
Столкновение произошло на пленарном заседании Заксобрания, когда Пархоменко напомнил Развожаеву о снятом с рассмотрения «зарплатном» законопроекте.
Напомним, что на предыдущем заседании Заксобрания Василий Пархоменко обвинил врио губернатора в популистских мотивах и сравнил его с персонажем анекдота, который обливает зрителей дерьмом, а сам выходит в белом фраке.
3 декабря Развожаев ответил Пархоменко, извинившись за то, что пришел не в белом фраке. После чего подтвердил, что вопрос отклонения «зарплатного» законопроекта — чисто политический.
«Никто не ссылается ни на какие дефициты бюджетных средств. Конечно, мы бы смогли найти совместным решением 24 млн рублей в бюджете Севастополя на оплату госдолжностей в Заксобрании. Но по этому поводу начались непонятные переживания у части депутатского корпуса, в том числе в уважаемой мной фракции партии КПРФ, в других пошли обсуждения. Решение было не финансовое, а чисто политическое — оно принято партией «Единая Россия», которая представляет сегодня большинство в парламенте», – сказал Развожаев.
Он также заявил, что выступает за оплату должностей глав комиссий и комитетов. А вот главам фракций, которые сейчас получают зарплату, ее хорошо бы как раз сократить. Это касается и самого Василия Пархоменко.
Василий Пархоменко
«Я всегда считал — наверное, правильно было бы оплачивать работу руководителей госдолжностей, комитетов, а не руководителей фракций, не платить из бюджета города за политическую работу, как это у нас сейчас происходит. По мне, должности руководителей комитетов — это большая серьезная работа, которая должна оплачиваться, в отличие от политической работы. Но так как консолидированного решения у депутатского корпуса не было, «Единая Россия» коллегиально приняла решение – закон пока придержать», – заявил Развожаев.
3 декабря коммунисты проголосовали против принятия бюджета Севастополя на 2020 год, назвав его нереалистичным и сырым.
Политологи связывают публичный конфликт между Пархоменко и Развожаевым с будущими выборами губернатора. Отмечается, что поддержать кандидата от КПРФ могу и влиятельные севастопольские кланы и группы, которые недовольны политикой Развожаева.
Среда, 4 декабря 2019 г. 327
Источник: Портал Информер