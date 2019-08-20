Врио губернатора Севастополя поблагодарил депутатов

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев выразил благодарность депутатам Законодательного собрания за то, что они лоббировали нормативные акты, которые создают ограничения для строительства в регионе. Об этом он сказал 20 августа на заседании городского парламента.

«На мой взгляд, несмотря на, возможно, гораздо более сложную работу исполнительной власти по строительству или созданию новых объектов, или даже реализацию инвестиционной программы, приказ министерства культуры РФ о достопримечательном месте и закон об историческом поселении – всё это позволило, во многом, защитить город от необдуманных решений, которые, к сожалению, принимались.

И заставляют исполнительную власть очень ювелирно и тонко работать с общественным пространством и аргументировать каждое решение. С учётом статуса города, мне кажется, это правильное решение. Спасибо, что вы его смогли принять», – сказал Развожаев.





Вторник, 20 августа 2019 г. 960

Источник: Портал Информер