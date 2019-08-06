Врио губернатора Севастополя поделился фотографиями прорванной в море канализации

6 августа 2019     19
Врио губернатора Севастополя поделился фотографиями прорванной в море канализации

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев опубликовал фотографии прорванного глубоководного выпуска канализации. Глава города разместил снимки, сделанные водолазами в Чёрном море, на своей странице сети Facebook.

«Это фото сделано водолазами на глубине в 35 метров в Голубой бухте. Специально показываю вам то, что еще никто не видел», – написал он в сообщении.

По его словам, на фото запечатлен излом стальной трубы со смещением оси. Он напомнил, что это та самая труба, которую повредил тральщик 16 лет назад.

Она до сих пор используется в таком виде для спуска в воду сточных вод.

«Уже подготовлена вся техническая документация для проведения ремонта глубоководного коллектора, сейчас она проходит проверку в экспертизе», – подчеркнул Развожаев.

Он также отметил, что, по предварительным данным, ремонт может завершиться 16 августа.


Вторник, 6 августа 2019 г. 1118

Источник: Портал Информер

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