Врио губернатора Севастополя поздравляет с Днём ВМФ!

Уважаемые севастопольцы, военнослужащие Черноморского флота, ветераны!

День Военно-морского флота – это один из самых любимых, самый главный праздник города-героя!

В Севастополе все связано с легендарным Краснознаменным Черноморским флотом, героические страницы военной летописи России написаны моряками-черноморцами.

Севастополь воспитал сотни династий военнослужащих, в которых патриотизм, верность долгу и Отечеству передается из поколения к поколению.

Черноморский флот сегодня – это надежная зашита южного форпоста России. Благодаря поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина за пять лет флот пополнился современными образцами вооружения, новыми боевыми кораблями и подводными лодками.

Задача правительства Севастополя – улучшение качества жизни севастопольцев, и, конечно же, семей военнослужащих Черноморского флота.

Поздравляю ветеранов, посвятивших свою жизнь флоту и заложивших основу морской славы нашей державы, военнослужащих, ежедневно стоящих на боевом посту. Особые слова хочется адресовать тем, кто сейчас находятся в походах – дорогие моряки, мы ждем вашего скорейшего возвращения домой, в Севастополь! С праздником!

Врио губернатора Севастополя

Михаил Развожаев





Воскресенье, 28 июля 2019 г. 111

Источник: Портал Информер