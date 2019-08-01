Врио губернатора Севастополя поручил отработать к учебному году логистику перевозки школьников

С 1 сентября подвоз учащихся в отдаленные районы города будет осуществлять ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», раньше школьными автобусами, которые возили детей на уроки в сельские школы, заведовал департамент образования. Соответствующее поручение по передаче 40 школьных автобусов на баланс предприятия утвердили в ходе заседания в правительстве Севастополя.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в связи с нововведением, необходимо еще до начала учебного года в тестовом режиме полностью отладить связь между транспортным предприятием и школами.

«Всегда существует возможность внезапной отменены занятий или возникают дополнительные мероприятия у школьников. В связи с этим необходимо наладить взаимодействие между школами и транспортным предприятием с точки зрения корректировок графика перевозок учащихся», – сказал врио губернатора.

Передача автобусов сделает перевозки более экономически выгодными и эффективными, сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Владимир Базаров.

«Такое решение связано с тем, что школы не могли в полной мере обеспечивать техническое содержание автобусов, медицинский осмотр. Сейчас вся техника уже передана, водители набраны. График перевозок будет составлен департаментом образования и науки, передано Севэлектроавтотрансу. Взаимодействие будут осуществлять операторы в данных организациях», – отметил Владимир Базаров.





Четверг, 1 августа 2019 г. 283

Источник: Портал Информер