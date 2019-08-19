Врио губернатора Севастополя потребовал из-за забора уволить заместителя главного врача больницы № 5

19 августа 2019     20
Врио губернатора Севастополя потребовал из-за забора уволить заместителя главного врача больницы № 5

На аппаратном совещании в правительстве Севастополя врио губернатора Михаил Развожаев потребовал уволить заместителя главного врача по хозяйственной части городской больницы №5.

Глава региона возмутился организацией ремонта медицинского учреждения — подрядчик, осуществляющий работы на территории, вырубает деревья для строительства забора.

«На прошлой неделе ездили в больницу №5, где ремонт ведется. Я просил очень внимательно отнестись к прилегающей территории. Там товарищи решили забор установить. Трактором прорыли вдоль парка колею. Ну, что это происходит? Специально попросил контролировать.

Кому неймётся закрываться заборами? Какое-то безобразие. Заборы могут меняться каждые десять лет. А деревья растут полжизни человека, а деревья, которые там – несколько жизней», — разъярённо сказал Михаил Развожаев.

И.о.директора департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцев подчеркнул, что подрядчик совершил «несогласованные действия».

Врио губернатора продолжил: «Там у вас был зам (главврача) по хозяйственной части этой больницы. Пусть заявление пишет, увольняется, если не понимает, как работать. Понятно, что ответственность (за это) на главном враче. Но я лично объяснял человеку, как нужно себя вести».

И.о. директора департамента капитального строительства напомнил, что работы на объекте контролируются техническим инспектором.


Понедельник, 19 августа 2019 г. 335

Источник: Портал Информер

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