Врио губернатора Севастополя предложил создать интерактивную карту проектов благоустройства

23 сентября 2019     15
Врио губернатора Севастополя предложил создать интерактивную карту проектов благоустройства

На аппаратном совещании врио губернатора Михаил Развожаев поручил и.о. директора департамента городского хозяйства Михаилу Тарасову создать интернет-портал, на котором будут доступны все проекты реконструкции скверов и парков.

«Надо сделать портал по благоустройству города и публиковать там проекты, эскизные решения по благоустройству общественных пространств.  Это поможет на первоначальном этапе увидеть общественную реакцию.  У жителей будет больше возможностей изучить все нюансы проекта, внести предложения к нему. Проработайте предложения»,– поручил Михаил Развожаев.

И.о. директора департамент городского хозяйства Михаил Тарасов представил доклад о ходе выполнения работ по благоустройству.

Смотреть полностью здесь.

В настоящее время подобного интернет-ресурса в регионе нет. На сайте правительства Севастополя доступен  раздел «веб-камеры», которые установлены на основных стройка.


Понедельник, 23 сентября 2019 г. 51

Источник: Портал Информер

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