Врио губернатора Севастополя предложил создать интерактивную карту проектов благоустройства

На аппаратном совещании врио губернатора Михаил Развожаев поручил и.о. директора департамента городского хозяйства Михаилу Тарасову создать интернет-портал, на котором будут доступны все проекты реконструкции скверов и парков.

«Надо сделать портал по благоустройству города и публиковать там проекты, эскизные решения по благоустройству общественных пространств. Это поможет на первоначальном этапе увидеть общественную реакцию. У жителей будет больше возможностей изучить все нюансы проекта, внести предложения к нему. Проработайте предложения»,– поручил Михаил Развожаев.

И.о. директора департамент городского хозяйства Михаил Тарасов представил доклад о ходе выполнения работ по благоустройству.

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В настоящее время подобного интернет-ресурса в регионе нет. На сайте правительства Севастополя доступен раздел «веб-камеры», которые установлены на основных стройка.





Понедельник, 23 сентября 2019 г. 51

Источник: Портал Информер