Врио губернатора Севастополя призвал депутатов провести кампанию нетерпимости

Мы решили опубликовать прямую речь каждого из выступающих с трибуны сессионного зала, чтобы севастопольцы сами сделали выводы о том, как депутаты радеют о нуждах своих избирателей.

Евгений Дубовик: «Ситуация со снюсами очень напряженная и то, что наши россияне подняли свой голос за наших детей, за наше будущее, это правильно. Нас обвиняют отдельные средства массовой информации, что севастопольцы как-то оказались в стороне. Нет, не в стороне оказались. Буквально 15- го числа с Татьяной Георгиевной этот вопрос мы обсуждали. И, действительно, единогласно приняли решение поддержать.

Закостенелость нашей исполнительной и законодательной власти приводит к тому, что мы будем долго-долго обсуждать.

Сейчас Государственная Дума уйдёт на каникулы, поедут отдыхать на Канары, Новый год встречать и так далее, а вопрос будет висеть. Вот эта закостенелость – она нас приводит к гибели. Поддержать предложение астраханцев – это честь и необходимость. Правильно Татьяна Георгиевна говорит нашим предпринимателям обратить внимание на то, что… Скажу так, как отец, как дедушка я жёстко настроен на то, не должно это быть в продаже, даже пока закон не принят».

Илья Журавлев: «Фракция ЛДПР сегодня разрабатывает проект закона города Севастополя о запрете продажи на территории Севастополя сосательных и жевательных никотиносодержащих смесей».

Татьяна Щербакова: «20 декабря состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на котором рассматривался данный вопрос – вопрос о мерах противодействия продаже никотиносодержащих продуктов. Проблема ещё сложнее, нежели сейчас коллеги рассказали. Потому что в настоящий момент продаются не только снюсы в виде пакетиков с травой, обработанных чистым никотином.

В настоящий момент начинают продаваться и мармеладки, сосательные конфетки с таким же содержанием никотина.

И если при употреблении непосредственно снюса возникает ожог на слизистой и успевают, к счастью, выплюнуть дети до того, как полностью воздействует этот продукт, то, к сожалению, на мармелад и конфеты это не распространяется. Необходимо обратить внимание, что если в самой крепкой сигарете содержится примерно 1,5 миллиграмма чистого никотина, в жевательном табаке до 20 миллиграмма, то трава, обработанная чистым никотином, содержит от 40 до 60 миллиграммов чистого никотина. Это всё равно, что одновременно выкурить две пачки сигарет сразу.

Фактически для детей, особенно для подростков, чья вегетативная система находится в состоянии стресса из-за быстрого роста, это фактически смертельная доза. И в нашей ситуации необходимо говорить и с родителями, и с теми, кто торгует подобными товарами, до момента принятия соответствующих нормативных актов. К сожалению, мы достаточно ограничены в своих полномочиях. Даже если мы сейчас попытаемся принять такие ограничения, мы вынуждены будем уйти в оценку регулирующего воздействия, потому что это касается деятельности предпринимательской. А действовать надо здесь и сейчас.

Самое главное, чтобы родители были внимательны к своим детям, чтобы обращали внимание на то, что находится у них в сумках и в карманах.

Я призываю родителей позволить учителям проверять портфели у своих чад, потому что, если вы хотите возложить на них ответственность, значит, дайте им определенные права. Когда речь идёт о наших детях, я думаю, ограничение такого права, как таскать всякую гадость в карманах, пойдёт только на пользу. Призываю работать с избирателями на своих округах для того, чтобы рассказать, как можно больше об этом».

Сергей Лисейцев: «Всё, что говорилось, полностью согласен. Немножко удручает следующее.

Присутствует губернатор города Севастополя, прокурор и… Всё-таки, я считаю, что сейчас будут каникулы зимние и потребление этой гадости будет увеличиваться в разы. Неужели нельзя провести какое-то рабочее совещание, пригласить Роспотребнадзор и те структуры, которые влияют на точки продаж, провести проверку документов, сертификации, т.е. найти способ. Всегда ж миллион есть, если есть такая цель и задача. И в ближайшие три – пять дней попытаться задачу решить».

Владимир Немцев: «Не могу не выступить и как депутат, и как отец троих сыновей. Все мы понимаем, что это, действительно, зло – зло, которое вредит здоровью наших детей и убивает, можно сказать, наше будущее. Нужно сделать всё, чтобы запретить продажу. Единственное, чтобы хотелось это сделать сейчас и здесь. Но понимаем, что всё это должно пройти документально, законодательными, какими-то нормативными актами, чтобы, в том числе, полиция имела обоснование для того, чтобы выявлять, изымать, запрещать торговлю никотиносодержащими смесями. Но то, что мы точно можем сделать, обратится к предпринимателям, торгующим данным видом товара, всё-таки попридержать или, по крайней мере, не продавать его детям».

Михаил Развожаев, врио губернатора: «Мы все, наверное, тут переживаем за наших детей. У всех они есть. И не хотелось бы, чтобы они этим всем травились. Но с трибуны Заксобрания к противоправным действиям исполнительную власть призывать всё-таки не стоит. Я предлагаю, пока мы работаем над законопроектом, предпринимателей наших собрать, малый и средний бизнес, поговорить. Здесь наша совместная работа должна быть. Вы тоже авторитетом пользуетесь в предпринимательской среде города. Все из вас имеют степень влияния. Это должна общая, общественная, прежде всего, единая позиция. Средства массовой информации подключу.

Есть очень серьезные люди, которые влияют на общественное мнение. Поэтому надо просто сделать кампанию нетерпимости к этому. Я, со своей стороны, тоже готов всеми силами подключиться. Но просто надо понимать предел наших возможностей.

Если все будут понимать, что общая позиция городского сообщества, исполнительной и законодательной власти, правоохранительных органов, естественно, что дожидаясь принятия непосредственно нормативных актов, мы можем создать кампанию нетерпимости к этому действу. Все вместе. Но, к сожалению, никакими другими административными методами пока повлиять мы на это не можем. Только общественным мнением и единством наших позиций».

От редакции. Поговорить с предпринимателями, чтобы они не продавали снюсы? Можно, наверное. Хотя с трудом представляется, что на этот разговор придут те, кто реально занимается продажей никотиновых смесей.

Формировать общественное мнение путем проведения различных кампаний – неплохо, конечно. Единство позиций – тоже хорошо. На сегодня это всё, что может предложить власть. В общем, мы поняли.

Источник: Портал Информер