Врио губернатора Севастополя приказал пересмотреть тарифы на отопление

10 декабря 2019     11
Врио губернатора Севастополя приказал пересмотреть тарифы на отопление

Врио губернатора города Севастополя Михаил Развожаев отменил начисления за тепло на общедомовые нужды. Об этом он сообщал на своей странице в Инстаграм.

«Собственники квартир, в которых установлены газовые котлы, отключившие централизованное отопление в квартире, могут не платить за него внутри помещения, но должны платить за отопление, потраченное на содержание общего имущества собственников. В состав общего имущества входят: межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, тамбуры, холлы, вестибюли, помещения охраны (консьержа), не принадлежащие отдельным собственникам.

ГУПС «Севтеплоэнерго» почему-то только сейчас решило сделать перерасчет за услуги теплоснабжения потребителям отключившимся от централизованного отопления, сразу за 10 месяцев!

Однако, в  Севастополе большинство помещений общего пользования не имеют отопительных приборов. Поэтому дал поручение обратиться за разъяснениями в Министерство строительства и ЖКХ РФ.

В любом случае, такое начисление требует инвентаризации всего общедомового имущества, где действительно есть отопление, сверка расчетов и только потом, после объяснения людям – начисление, и точно не за год сразу», — написал Развожаев.

Так, он отреагировал на публикацию в группе «Чёрный список Севастополя» в социальной сети ВКонтакте. 9 декабря там появилось фото платежки с перерасчётом, которую получают севастопольцы. Сумму начисляли после изменений правительством России правил оплаты за отопление.

Согласно новым нормативам, если в квартире есть собственные газовые котлы, то платить за централизованное тепло не нужно. Но жильцы не полностью освобождаются от этой коммунальной услуги.

Ежемесячно счёт должен выставляться за отопление, общего имущества собственников: площадок, тамбуров и помещений охраны. Именно за эти услуги севастопольцам выставили счёт. Фото квитанции Михаил Развожаев разместил на своей странице в Инстаграм.

«Сотрудники «Севтеплоэнерго» – явно поспешили, и плохо подумали головой. Выводы соответствующие сделаны. Крылатое выражение Министра иностранных дел России Сергея Лаврова произнесено. Итог – завтра направят квитанции повторно: без этих начислений. ГУПС «Севеплоэнерго» почему-то только сейчас решило сделать перерасчёт за услуги теплоснабжения потребителям, отключившимся от централизованного отопления, сразу за 10 месяцев.

Однако в Севастополе большинство помещений общего пользования не имеют отопительных приборов. Поэтому дал поручение обратиться за разъяснениями в Министерство строительства и ЖКХ РФ»,— заявил Михаил Развожаев.

 

Источник: Портал Информер

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