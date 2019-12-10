Врио губернатора Севастополя приказал пересмотреть тарифы на отопление

Врио губернатора города Севастополя Михаил Развожаев отменил начисления за тепло на общедомовые нужды. Об этом он сообщал на своей странице в Инстаграм.

«Собственники квартир, в которых установлены газовые котлы, отключившие централизованное отопление в квартире, могут не платить за него внутри помещения, но должны платить за отопление, потраченное на содержание общего имущества собственников. В состав общего имущества входят: межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, тамбуры, холлы, вестибюли, помещения охраны (консьержа), не принадлежащие отдельным собственникам.

ГУПС «Севтеплоэнерго» почему-то только сейчас решило сделать перерасчет за услуги теплоснабжения потребителям отключившимся от централизованного отопления, сразу за 10 месяцев!

Однако, в Севастополе большинство помещений общего пользования не имеют отопительных приборов. Поэтому дал поручение обратиться за разъяснениями в Министерство строительства и ЖКХ РФ.

В любом случае, такое начисление требует инвентаризации всего общедомового имущества, где действительно есть отопление, сверка расчетов и только потом, после объяснения людям – начисление, и точно не за год сразу», — написал Развожаев.

Так, он отреагировал на публикацию в группе «Чёрный список Севастополя» в социальной сети ВКонтакте. 9 декабря там появилось фото платежки с перерасчётом, которую получают севастопольцы. Сумму начисляли после изменений правительством России правил оплаты за отопление.

Согласно новым нормативам, если в квартире есть собственные газовые котлы, то платить за централизованное тепло не нужно. Но жильцы не полностью освобождаются от этой коммунальной услуги.

Ежемесячно счёт должен выставляться за отопление, общего имущества собственников: площадок, тамбуров и помещений охраны. Именно за эти услуги севастопольцам выставили счёт. Фото квитанции Михаил Развожаев разместил на своей странице в Инстаграм.

«Сотрудники «Севтеплоэнерго» – явно поспешили, и плохо подумали головой. Выводы соответствующие сделаны. Крылатое выражение Министра иностранных дел России Сергея Лаврова произнесено. Итог – завтра направят квитанции повторно: без этих начислений. ГУПС «Севеплоэнерго» почему-то только сейчас решило сделать перерасчёт за услуги теплоснабжения потребителям, отключившимся от централизованного отопления, сразу за 10 месяцев.

Однако в Севастополе большинство помещений общего пользования не имеют отопительных приборов. Поэтому дал поручение обратиться за разъяснениями в Министерство строительства и ЖКХ РФ»,— заявил Михаил Развожаев.

Источник: Портал Информер