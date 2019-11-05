Врио губернатора Севастополя принял решение создать молодежное арт-пространство

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что в городе появится молодежное арт-пространство. Он написал об этом на свой странице в социальной сети Facebook после встречи с молодыми активистами города.

«Уже не в первый раз услышал просьбу о создании городского арт-пространства. Точно могу сказать, что эту идею поддерживаю и хочу организовать такое пространство в Севастополе для молодежи.

Нет ни одной площадки, где могли бы собираться молодые люди и где могли бы реализовывать свои проекты. Креативная индустрия должна развиваться, иначе молодежь будет уезжать в другие города», – сообщил врио губернатора подписчикам.

Он также обратился к аудитории с просьбой предлагать место для такого пространства.

Михаил Развожаев также отметил необходимость поддержки проекта «Театральная улица», привлечения к городским мероприятиям молодых хореографов и фотографов.







Вторник, 5 ноября 2019 г. 239

Источник: Портал Информер