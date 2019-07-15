Врио губернатора Севастополя провел первое аппаратное совещание правительства

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев провел первое аппаратное совещание городского правительства. Главными проблемами, которые обсуждались на совещании, стали текущие городские моменты.
Развожаев поинтересовался вопросом несоответствия проб морской воды требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям. Он также обратил внимание на ситуацию с оползнем в районе мыса Толстого.
“Есть еще вопросы, но мы их в рамках отраслевых встреч обсудим. Будем плотно общаться, нужно понять, кто за что отвечает, проблемные вопросы, потом дальше будем двигаться по настройке работы”, — сказал он.
Врио также предложил председателю Заксобрания Екатерине Алтабаевой принимать участие в заседании правительства города.
Источник: Портал Информер
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