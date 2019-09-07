Врио губернатора Севастополя против «космических» туалетов за 4,3 миллиона рублей

7 сентября 2019     35
Врио губернатора Севастополя против «космических» туалетов за 4,3 миллиона рублей

Закупка общественных туалетов по цене в 4,3 миллиона за одну модульную конструкцию – отменена. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя. 

«Меня, честно говоря, редко можно чем-то удивить. Но этот «креатив» сотрудников департамента горхозяйства просто поразил. Возникло даже подозрение – не трансформируются ли в случае необходимости эти туалеты в космические корабли? Но выяснилось, что нет.

Естественно, эта закупка была сегодня отменена. Но получилось, что на всю страну прославились!

Во все топы попали по самым расточительным закупкам. Только недавно, благодаря ОНФ, разобрались с автомобилем, за шесть миллионов, который понадобился одному из наших ГУПов – не купили, вернули. Теперь такие «космические» туалеты чуть не появились в Севастополе. Такого допускаться не будет. Да, люди пишут, что мало общественных туалетов, но все должно быть соразмерно здравому смыслу», – прокомментировал отмену закупки врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Глава региона поручил и.о. вице-губернатора Владимиру Базарову взять под личный контроль все закупки, осуществляемые департаментом городского хозяйства.Ранее стало известно, что ГБУ «Парки и скверы» объявило конкурс на приобретение 10 санитарных комплексов. Общий максимальный объем финансирования поставки составлял более 43 млн рублей.


Суббота, 7 сентября 2019 г. 160

Источник: Портал Информер

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