Врио губернатора Севастополя рассказал о своих планах

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев озвучил журналистам свой план действий на ближайшее время.
«Начну с того, что сейчас буду погружаться во все вопросы. Очень большое количество программ в городе, плюс федеральная целевая программа – мне нужно очень быстро понять, в каком состоянии какие программы находятся, какие стройки в каком состоянии. На следующей неделе планирую в правительстве Российской Федерации провести совещание с представителями минэка для того, чтобы дальше какие-то выводы делать», – сообщил Развожаев.
Он отметил, что также уделит много времени изучению оперативных вопросов в Севастополе.
«Изначально сейчас погружусь в бумаги, но не только, потому что понятно, что город – это живой организм и тут нельзя только абстрактно-стратегическими вопросами заниматься. Потому что каждый день должен убираться мусор, должно все быть в порядке, поэтому, конечно, оперативные вопросы тоже буду изучать: как все функционирует и что можно улучшить либо добавить, усилить. К тому же сейчас высокий курортный сезон», – заключил он.
Напомним, что 12 июля в Севастополе полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов представил Михаила Развожаева.
Источник: Портал Информер
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