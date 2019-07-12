Врио губернатора Севастополя сформирует свою команду

12 июля 2019     33
Врио губернатора Севастополя сформирует свою команду

 

Врио губернатора Михаил Развожаев сформирует свою команду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Заксобрании Севастополя.

“Правительство будет отправлено в отставку, естественно, но будет сохранять посты до назначения нового правительства”, – сообщили изданию.

Подбором членов своей команды займется лично Развожаев.

“По отставке решение принимает губернатор, это его компетенция, Заксобрание только согласовывает назначение заместителей губернатора”, – уточнил источник.

Источник: Портал Информер

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