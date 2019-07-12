Врио губернатора Севастополя сформирует свою команду

Врио губернатора Михаил Развожаев сформирует свою команду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Заксобрании Севастополя.
“Правительство будет отправлено в отставку, естественно, но будет сохранять посты до назначения нового правительства”, – сообщили изданию.
Подбором членов своей команды займется лично Развожаев.
“По отставке решение принимает губернатор, это его компетенция, Заксобрание только согласовывает назначение заместителей губернатора”, – уточнил источник.
Источник: Портал Информер
Сейчас читают:
|
В Госдуме предложили увеличить срок льготной уплаты штрафов ГИБДД
В Госдуму внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней. © РИА Новости …
|
Выборы губернатора Севастополя пройдут в сентябре 2020 года
Выборы губернатора Севастополя после отставки Дмитрия Овсянникова состоятся осенью 2020 года. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Законодательного собрания …
|
|
Иран потребовал от Великобритании освободить задержанный танкер
В министерстве иностранных дел Ирана назвали действия Великобритании опасной игрой и потребовали немедленно освободить иранский танкер Grace 1, задержанный в …
|
Россиян захотели наказывать за несообщение об опасных для общества преступлениях
В Госдуму внесли законопроект о наказании за несообщение о преступлениях массово опасной направленности. Документ опубликован в электронной базе Думы. Проект …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!