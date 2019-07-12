Врио губернатора Севастополя сформирует свою команду

Врио губернатора Михаил Развожаев сформирует свою команду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Заксобрании Севастополя.

“Правительство будет отправлено в отставку, естественно, но будет сохранять посты до назначения нового правительства”, – сообщили изданию.

Подбором членов своей команды займется лично Развожаев.

“По отставке решение принимает губернатор, это его компетенция, Заксобрание только согласовывает назначение заместителей губернатора”, – уточнил источник.