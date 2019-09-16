Врио губернатора Севастополя: «Теряем облик города!»

На сегодняшнем аппаратном совещании под председательством врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева и.о. директора департамента городского хозяйства Михаил Тарасов представил отчёт о реконструкции подпорных стен и лестниц.

По его словам, в бюджете по соглашению с Москвой предусмотрено 38 млн рублей (на 10 лестниц), в городском бюджете отдельно также предусмотрены ресурсы (18,7 млн рублей на 4 лестницы), почти 62 млн рублей предусмотрено на 6 подпорных стен.Развожаев подчеркнул, что на некоторых объектах раньше стены были выложены из камня, а сейчас просто залиты бетоном: «Теряем облик города такими решениями. Старые улочки Севастополя. Во что мы их превращаем такими проектами?»

По словам врио губернатора, в Москве таким образом, как в Севастополе, не поступают: «Технологически – это не значит хорошо. Должна быть визуальная концепция».Развожаев поинтересовался, включаются ли архитекторы в разработку проектов реставрации подпорных стен и лестниц. На что получил отрицательный ответ.

«Это очень заметно, что архитектор здесь совсем руку не приложил. Исторический центр терять нельзя», – констатировал Развожаев.

Тарасов отметил, что департамент городского хозяйства пытался привлекать архитекторов, но они требуют разбирать стены по камням и вновь их собирать.

«Это технически нереально», – отметил Тарасов. Развожаев заметил, что современные материалы позволяют достигать различного визуального эффекта, в том числе того, который был раньше: «Сочинять новую архитектурную традицию».

Врио убернатора отметил, что при утверждении проектов реконструкций в историческом центре должен принимать участие Архитектурный совет.

В 2019 году на капремонт лестниц выделено 37 миллионов рублей. К концу года должны быть отремонтированы шесть подпорных стен.

Капитальный ремонт подпорной стены, расположенной по улице Советская, 61-65, завершен. В ходе работ было укреплено порядка 125 метров стены и асфальтировано 430 м2 прилегающей территории. Работы на улице Советская, 42 планируется завершить в ноябре текущего года.





Понедельник, 16 сентября 2019 г. 1312

Источник: Портал Информер