Врио губернатора Севастополя: «Теряем облик города!»

16 сентября 2019     23
Врио губернатора Севастополя: «Теряем облик города!»

На сегодняшнем аппаратном совещании под председательством врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева и.о. директора департамента городского хозяйства Михаил Тарасов представил отчёт о реконструкции подпорных стен и лестниц.

По его словам, в бюджете по соглашению с Москвой предусмотрено 38 млн рублей (на 10 лестниц), в городском бюджете отдельно также предусмотрены ресурсы (18,7 млн рублей на 4 лестницы), почти 62 млн рублей предусмотрено на 6 подпорных стен.Развожаев подчеркнул, что на некоторых объектах раньше стены были выложены из камня, а сейчас просто залиты бетоном: «Теряем облик города такими решениями. Старые улочки Севастополя. Во что мы их превращаем такими проектами?»

По словам врио губернатора, в Москве таким образом, как в Севастополе, не поступают: «Технологически – это не значит хорошо. Должна быть визуальная концепция».Развожаев поинтересовался, включаются ли архитекторы в разработку проектов реставрации подпорных стен и лестниц. На что получил отрицательный ответ. 

 

«Это очень заметно, что архитектор здесь совсем руку не приложил. Исторический центр терять нельзя», – констатировал Развожаев.

Тарасов отметил, что департамент городского хозяйства пытался привлекать архитекторов, но они требуют разбирать стены по камням и вновь их собирать.

«Это технически нереально», – отметил Тарасов. Развожаев заметил, что современные материалы позволяют достигать различного визуального эффекта, в том числе того, который был раньше: «Сочинять новую архитектурную традицию».

Врио убернатора отметил, что при утверждении проектов реконструкций в историческом центре должен принимать участие Архитектурный совет.

В 2019 году на капремонт лестниц выделено 37 миллионов рублей. К концу года должны быть отремонтированы шесть подпорных стен.

Капитальный ремонт подпорной стены, расположенной по улице Советская, 61-65, завершен. В ходе работ было укреплено порядка 125 метров стены и асфальтировано 430 м2 прилегающей территории. Работы на улице Советская, 42 планируется завершить в ноябре текущего года.


Понедельник, 16 сентября 2019 г. 1312

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Крым могут переименовать
Крым могут переименовать

Руководство Крыма положительно отозвалось об идее утвердить второе официальное название региона, переименовав Республику Крым в Тавриду. В поддержку этой инициативы высказался вице-премьер …


Крымский военно-исторический фестиваль посетили около 150 тысяч человек
Крымский военно-исторический фестиваль посетили около 150 тысяч человек

С 7 по 15 сентября тысяча участников-реконструкторов работали на 21 исторической площадке в течение 9 дней. Фестиваль в этом году …


Побывать в космосе, не отрываясь от Земли – в Севастополе появился космопарк
Побывать в космосе, не отрываясь от Земли – в Севастополе появился космопарк

Космос становится ближе.  В Севастополе появился новый развлекательный парк “Космодрайв”. В нём детям и взрослым в игровой форме преподают астрономию …


В названии Республики Крым может появиться ещё одно слово
В названии Республики Крым может появиться ещё одно слово

С такой инициативой выступила греческая диаспора полуострова, а заместителю председателя Совета министров республики Георгию Мурадову идея понравилась. «Мне кажется очень …


Разин о здоровье Заворотнюк: «Это не фейк, все плохо»
Разин о здоровье Заворотнюк: «Это не фейк, все плохо»

Продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин рассказал журналистам, что дал обещание близким Анастасии Заворотнюк никак не комментировать ее состояние. По его словам, об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты