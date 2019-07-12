Врио губернатора Севастополя уверен в успешном сотрудничестве с главой Крыма Сергеем Аксеновым

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев уверен в успешном сотрудничестве с главой Крыма Сергеем Аксёновым.

«Конечно, мы знакомы (с Аксёновым) по работе в, соответственно, Общероссийском народном фронте. И ранее имел возможность. Оцениваю как эффективного политика, достойного коммуникатора. Мы, я думаю, найдем общий язык и будем делать проекты, которые будут на благо двух субъектов – города Севастополя и всего полуострова», – сказал Развожаев.