Врио губернатора Севастополя уверен в успешном сотрудничестве с главой Крыма Сергеем Аксеновым

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев уверен в успешном сотрудничестве с главой Крыма Сергеем Аксёновым.
«Конечно, мы знакомы (с Аксёновым) по работе в, соответственно, Общероссийском народном фронте. И ранее имел возможность. Оцениваю как эффективного политика, достойного коммуникатора. Мы, я думаю, найдем общий язык и будем делать проекты, которые будут на благо двух субъектов – города Севастополя и всего полуострова», – сказал Развожаев.
Источник: Портал Информер
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