Врио губернатора Севастополя хотел купить плакат «Рукожопы, вон из правительства!»

21 октября 2019     9
Врио губернатора Севастополя хотел купить плакат «Рукожопы, вон из правительства!»

24 августа текущего года Чижов был обеспокоен тем, что сложившееся в Севастополе положение дел с объектами культурного наследия может привести к негативным последствиям.

А уже в октябре врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев позитивно оценил плакат местного художника Виктора Чижова, с которым он несколько дней стоял в одиночном пикете под зданием правительства.

На черном фоне белыми буквами было написано «Рукожопы, вон из правительства!».

 

«Мне понравилось высокохудожественное произведение, которое Чижов в последний раз создал по поводу «рукожопов». Честно говоря, хотел у него купить, использовать где-нибудь на планерках, потому что там очень образно отражены эмоции, некоторые моменты. У нас с ним здесь видение иногда совпадает, когда я некоторые совещания провожу», – признался журналистам Развожаев.

Однако глава региона не смог приобрести плакат. По словам Чижова, его творчество повредили сотрудники коммунальной службы «Парки и скверы». Также он сообщил, что по данному факту было написано заявление в полицию о препятствовании в проведении одиночного пикета.

«Побили меня немножко, поломали плакат на этом пикете. Подъехали (люди) в униформе – написано «Парки и скверы». Подбежали, схватили, начали тянуть. А он (плакат) был у меня веревочкой привязан к платану. Пришлось побороться с ними за мое имущество», — сказал Чижов журналистам. 

В пресс-службе правительства отметили, что к Чижову было уважительное отношение – в частности, ему предлагали воду, также к нему несколько раз выходили пообщаться из департамента общественных коммуникаций. Но врио губернатора так и не явился к местному художнику, чьё творчество он оценил. 

Акция 64-летнего Виктора Чижова была направлена против уплотнительной и хаотичной застройки Севастополя, а также необдуманной реконструкции исторических мест, в частности улицы Большая Морская.



Понедельник, 21 октября 2019 г. 517

Источник: Портал Информер

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