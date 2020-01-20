Всенародное голосование по изменениям в Конституции может пройти 26 апреля

Сразу несколько источников «ФедералПресс» в избирательных комиссиях регионов ЮФО, СКФО и ПФО рассказали о том, что всенародное голосование по изменению Конституции может пройти в воскресенье 26 апреля 2020 года.

Источники отмечают, что членам избирательной комиссии рекомендовали не брать выходные или отпуска.Напомним, изменения в основной закон предложил внести президент России Владимир Путин. По словам главы государства, требования международного законодательства и договоров должны действовать только части, которая не противоречит Конституции.

Владимир Путин также предложил регламентировать такой орган как Госсовет, а Госдума получит право утверждения кандидатуры не только премьера, но и его заместителей и рядовых министров.







Понедельник, 20 января 2020 г. 250

Источник: Портал Информер