Всех жителей китайского города Ухань проверят на коронавирус

В китайском городе Ухань, с которого началась масштабная эпидемия смертельного коронавируса, пройдут поголовные проверки всего населения. Об этом сообщает издание Global Times.

6 февраля китайские врачи начали выполнение плана по проверке 12 миллионов жителей города Ухань на наличие симптомов инфицирования коронавирусом, который вызывает опасную форму пневмонии.

Ожидается, что работники органов здравоохранения обойдут все домохозяйства Уханя для предотвращения дальнейшего распространения вируса.







Четверг, 6 февраля 2020 г. 331

Источник: Портал Информер